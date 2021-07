Michael Owen en un partido con Inglaterra. | EFE

Tras una brillante carrera como profesional, que incluye el Balón de Oro recibido en 2002, el inglés se retiró de los terrenos de juego en 2013 en un final idílico para cualquier futbolista, pero en las últimas semanas se ha visto en medio de un escándalo que poco tiene que ver con el fútbol. El diario inglés The Mirror reveló un intercambio de mensajes de contenido sexual entre el exfutbolista del Real Madrid y Rebecca Jane, exconcursante de la edición de 2017 de la versión inglesa de ‘Gran Hermano’.

El exjugador inglés compartió sus memorias en su libro 'Reboot: My Life, My Time', donde asegura que no asimiló bien su retirada del fútbol y compartió sus problemas matrimoniales e incluso la posibilidad de divorciarse en 2014.

Pero ahora se pone en cuestión la faceta de gentleman característica de Michael Owen tras conocerse que el inglés le pedía fotos en topless, le contestaba con calificativos indecorosos e incluso le planteaba la posibilidad de encontrarse cara a cara.

Michael no ha llegado a pronunciarse sobre la polémica, todo lo contrario ha hecho Rebeca Jane, quien se sentía incluso halagada al principio, pero no tardó en reconocer que se arrepiente de todo el huracán que se ha generado: "Cuando las cosas se pusieron un poco más serias, me eché atrás. Le envié fotografías a un hombre casado. No debería haber hecho eso", explica Rebecca Jane.

Con 24 años la exconcursante montó una agencia de detectives especializada en infidelidades y paradójicamente ahora se encuentra en medio de una polémica de la que reniega por completo. Seguramente las confesiones de Jane no sean el último capítulo de esta historia pues es probable que salgan a la luz más mensajes explícitos con el exfutbolista, que tiene cuatro hijos y una relación complicada en casa con su mujer, Louise Bonsall.