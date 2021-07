Alejandro Camaño, representante de Achraf Hakimi, ha hablado en Onda Cero del traspaso del jugador al París Saint-Germain, procedente del Inter de Milán. El pasado martes, el club francés confirmó el fichaje del lateral marroquí, de 22 años, por cinco temporadas. El PSG pagará 60 millones de euros, más 10 millones en variables, mientras que el Real Madrid se llevará cinco millones en la operación: tres por los derechos de formación más dos del Inter por las variables acordadas en su traspaso.

Sin embargo, el agente del jugador reconoce que en su cabeza todavía está el Madrid. "El Real Madrid tuvo derecho de tanteo hasta que el PSG y el Inter dijeron que la operación se iba a producir", ha explicado Camaño, para añadir que "nos reservamos la ilusión y el sueño de que Achraf vuelva al Real Madrid porque nació en Madrid —en concreto en Getafe—, creció en Madrid y, como meta final, algún día le gustaría jugar en el Real Madrid".

"El Chelsea también pujó por Achraf. Que saliera campeón de Europa quizá le echó para atrás", ha dicho Camaño, que también ha hablado sobre el posible fichaje del francés Kylian Mbappé por el conjunto blanco. "El PSG dice que Mbappé no se va a mover de ahí, pero en el fútbol nunca se sabe qué va a pasar. Si se queda será maravilloso, si no, el mundo no se acaba", ha asegurado el agente.