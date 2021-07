El director de fútbol de la UEFA, Zvonimir Boban, se ha mostrado contrario a la propuesta de disputar el Mundial cada dos años, una idea que argumentó recientemente el extécnico del Arsenal Arsene Wenger, quien planteó oportuna esta reforma del calendario.

"Sólo podemos admirar a Wenger por lo que ha dado al fútbol", dijo Boban al diario deportivo italiano Gazzetta dello Sport este sábado. "Es absurdo que no pueda entender que simplemente no es posible. La Copa del Mundo no puede ocurrir cada dos años por mil razones", aseguró.

Wenger, jefe de desarrollo del fútbol a nivel mundial en la FIFA, manifestó en una entrevista con la revista Kicker esta semana que le gustaría que el Mundial se convierta en un evento bienal en lugar de cada cuatro años.

"Si quieres mejorar la calidad de los partidos en todo el mundo, debes pensarlo. Además de los 55 países (europeos) de la UEFA, hay 156 más", añadió el exentrenador del Arsenal muy seguro del éxito del formato.