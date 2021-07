El presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness, criticó este domingo al centrocampista Toni Kroos afirmando que "ya no tiene nada más que hacer en el fútbol" y que "su forma de jugar está totalmente desfasada". En su análisis sobre la eliminación de Alemania de la Eurocopa, Hoeness comentó en Sport1 que el rendimiento del madridista no está a la altura de los tiempos que corren. "Ya no tiene nada más que hacer en el fútbol", afirmó.

Hoeness aseguró que el principal problema del combinado alemán fue que el exseleccionador Joachim Löw no contemplaba una alineación sin Kroos, y que por eso cambió a una línea de tres defensas.

Entre otras cosas, el exdirectivo defendió la idea de introducir una defensa de cuatro en la selección y por Joshua Kimmich junto a Leon Goretzka como centrocampistas. Sostuvo que Alemania jugó un fútbol cobarde contra Inglaterra, añadiendo que, al final del partido, Kroos ni siquiera cruzaba la línea de mediocampo: "Su forma de jugar está totalmente desfasada".

Kroos puso punto y final a su carrera en la selección tres días después de la eliminación de Alemania. El jugador de 31 años disputó hasta entonces 106 partidos y fue campeón del mundo en Brasil 2014.

Hoeness, para concluir, atribuyó parte de la culpa a los jugadores más destacados. "Conocí a nuestros jugadores como tipos súper seguros de sí mismos, que tenían mucho derecho a opinar bajo la dirección de Hansi Flick", dijo, criticando no haber visto nada de esa actitud durante la Eurocopa.