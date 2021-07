Jaume Jardí abandona La Masía y se va a La Fábrica madridista. | FC Barcelona

El Real Madrid pesca en La Masía y, según informa el diario Sport, ha llegado a un acuerdo con el joven delantero Jaume Jardí, de 19 años y formado durante los último cinco años en la cantera del Barcelona, para reforzar al equipo blanco, en este caso al Castilla de Raúl González Blanco.

Jaume Jardí, nacido en Reus (Tarragona) el 7 de abril de 2002 y cuya agencia de representación en You First, finalizó contrato con el Barça el pasado 30 de junio. Hasta ahora había militado en el Juvenil A y ya había debutado con el Barcelona B en Segunda B, pero no llegó a un acuerdo con el club catalán para ampliar su contrato.

En cambio, las negociaciones sí han llegado a buen puerto con el Real Madrid, club al que se incorporará en breve.

Jaume Jardi, internacional con las categorías inferiores de la selección española, firmó por el Barcelona en 2016 procedente del Reus y durante las últimas cinco campañas se ha formado en La Masía. Era una de las grandes promesas de la cantera azulgranas y el curso pasado llegó a ser capitán del Juvenil A, además de tener minutos con el filial en la categoría de bronce del fútbol español a las órdenes de Javier García Pimienta.

Su mejor temporada hasta ahora ha sido la 2019/20, en la que se erigió como el máximo goleador del juvenil barcelonista pese a no ser un nueve de referencia, sino que se trata de un delantero muy dinámico que puede jugar en cualquier posición del ataque. La pasada campaña su protagonismo cayó, pero aún así marcó nueve goles y dio 3 asistencias.