Romario quiere a Guardiola como seleccionador de Brasil

Romario, exjugador brasileño. | Archivo

La madrugada del sábado al domingo, Argentina se impuso a Brasil en la final de la Copa América que se disputó en el Estadio de Maracaná. El dolor ha sido doble para el combinado brasileño por perder en casa y hacerlo además frente a su clásico rival. Por esa razón no es difícil entender que la afición e incluso los exjugadores como Romario quieran cambiar el rumbo de su equipo.

El exgoleador de Brasil, Valencia o Barcelona entre otros quiere otro seleccionador para Brasil porque ya no confía en Tité y no ha dudado en señalar al que él considera el sucesor perfecto para el cargo. Fue compañero suyo, lo conoce a la perfección y encajaría como un guante con el fútbol de calidad y toque de Brasil. ¿De quién hablamos? Del entrenador español, Pep Guardiola.

"El dolor es doble. Primero por perder y, sobre todo, por el contrario, Argentina. Brasil no podría volver a presentar un estilo así. Fue un partido muy feo. No vi nada nuevo tácticamente y estamos cerca de un Mundial. Será muy difícil poner un entrenador que pueda aportar una cara diferente, tácticamente hablando. Pero es muy difícil tener que seguir con Tite. Tite se define en un esquema de juego que no está dando resultados. ¿Un sustituto? Sería Guardiola. Sobre todo si Pep imprime aquí su marca en la forma en la que juegan sus equipos", comentó Romario.

El astro carioca también habló de la calidad de la plantilla pese al juego exhibido en Maracaná: "¿Que si tenemos grandes jugadores? Los tenemos. Pero la forma en que juega la selección nacional es muy extraña y, para mí, esto se interpone mucho en el juego de Neymar. Nuestra selección depende mucho de él. Neymar tiene todos los fundamentos que puede tener un gran jugador. Define, se posiciona y participa mucho en el juego. Pero el fútbol de hoy ya no tiene la condición de que un solo jugador marque la diferencia si no hay otros dos o tres de su lado".