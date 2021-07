Roy Keane habla de cobardía en Inglaterra: "No dejes que un chico de 19 años tire antes que tú"

Fue una actuación sorprendente la de Inglaterra. Primero porque se adelantó en el minuto 2 de la final ante Italia y, luego, porque decepcionó a todo el mundo, incluyendo a sus propios aficionados. Tras el 1-0, el equipo de Southgate dejó de atacar y, además, tomó las peores decisiones posibles desde el banquillo.

Hay que recordar que, para la tanda de penaltis, el técnico inglés decidió sacar a Jadon Sancho y Marcus Rashford y fueron precisamente ellos los que tras pocos segundos en el campo fallaron después dos de los tres penaltis errados por los británicos. El tercero y último fue el joven Bukayo Saka que, con solo 19 años, tuvo toda la responsabilidad en sus pies.

La decisión de poner a Saka como último lanzador ha enfadado a mucha gente y uno de los que más disgustado se ha mostrado con la decisión y con la actitud de otros compañeros fue el exjugador del Manchester United, Roy Keane.

"Si eres Sterling o Grealish no puedes quedarte ahí parado y dejar que un chico joven como Saka vaya a lanzar delante de ti. No puedes. No puede dejar a un chico tímido de 19 años que vaya delante de ti. Ellos tienen mucha más experiencia. Sterling ha ganado títulos. Tiene que levantarse y tirar antes que el chaval", dijo Keane.

Inglaterra perdió anoche la oportunidad de conquistar su primera Eurocopa y de romper una sequía que dura desde que lograran su único Mundial en 1966.