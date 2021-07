Inéditas declaraciones de Florentino Pérez sobre Raúl González Blanco e Iker Casillas, en unas conversaciones privadas que el presidente del Real Madrid mantuvo en septiembre de 2006 pero que salen ahora a la luz —quince años después—, en las que se refiere a los dos jugadores como "las dos grandes estafas" de la entidad madridista.

Las palabras de Florentino se pueden leer este martes en El Confidencial, y en ellas el dirigente es especialmente crítico con Raúl, técnico del Castilla desde junio de 2019, segundo máximo goleador histórico del club (323) y el futbolista que más veces ha vestido la camiseta blanca (741). Así, el dirigente acusa a Raúl de "destrozar" al Madrid y le culpa de ser una de las razones por las que dimitió a finales de febrero de 2006, antes de regresar a la presidencia en las elecciones del club que ganó en verano de 2009.

Este periódico online también destaca que "ha tratado de contactar con Florentino Pérez para recabar su versión" sobre los audios a los que ha tenido acceso, pero que el dirigente "ha rechazado hacer cualquier declaración".

Sobre Iker Casillas, Florentino Pérez le dijo a su interlocutor que "no es portero para el Real Madrid". "¿Qué quieres que te diga? No lo es y no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que le adoran, le quieren, hablan con él. Yo qué sé, le defienden tanto... Bueno, es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", apuntó el empresario en un momento en el que, por aquel entonces, el presidente del Real Madrid era Ramón Calderón.

Sin embargo, las peores críticas se las lleva Raúl González Blanco. "Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid en su propio beneficio (...) Como ya se considera acabado, dice: ‘Antes de que yo me acabe, voy a acabar con el Madrid’. Es un tío negativo, está destrozando el Madrid, la moral de los jugadores, para que digan: ‘Es el Madrid el que está mal, no Raúl’. Es terrible lo malo que es el chaval", comenta a sus interlocutores.

Así, Florentino Pérez comparó también a Raúl con otros jugadores de aquella plantilla que contaba con los llamados galácticos. Se refirió a Zinedine Zidane como "un magnífico tío" y también tuvo buenas palabras para David Beckham, mientras que a Ronaldo Nazario lo calificaba como "un jeta", según se desprende de los audios que ha sacado a la luz El Confidencial.

"Los jugadores", decía el presidente del Real Madrid en estas charlas, "son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca. Te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible. Mira que he visto colectivos, pero nunca he visto uno como el de los futbolistas".