Real Madrid y Manchester United ya negocian el traspaso de Varane

Real Madrid y Manchester United negocian el posible traspaso de Raphaël Varane. Tal y como ha adelantado Fabrizio Romano y ha podido confirmar Libertad Digital, el conjunto inglés ya se ha puesto en contacto con José Ángel Sánchez, director general, para conocer la postura del club respecto al defensa y la hoja de ruta del Real Madrid está definida. La prioridad es renovar a Varane y si no fuera posible, la intención es que sea traspasado y en ningún caso agote su contrato y se marche libre en un año. Lo sabe Varane y lo sabe el Manchester United.

En el club son pesimistas respecto al futuro de defensa en el Real Madrid. Todavía, y ya han pasado varios meses, no ha respondido a la oferta de renovación. Según ha podido saber Libertad Digital, de fuentes cercanas al futbolista, "no es una cuestión de dinero", valora las dos opciones, "renovar o marcharse al United" pero "todavía no ha tomado una decisión".

El Manchester United, a la espera de la decisión de Varane, se ha puesto en contacto con el Real Madrid que, tras dar su opinión, espera ahora una oferta del conjunto inglés. Si Varane decide no renovar y ofrecen una cantidad en torno a los 50 millones de euros, el Madrid venderá al internacional francés. Se marcharían en un mismo verano Sergio Ramos y Varane, los dos centrales que han logrado tantos títulos en el Real Madrid.

Carlo Ancelotti cuenta con Varane si finalmente se queda. Formaría una defensa de nivel junto a Alaba, Militao y Nacho. Si acaba siendo traspasado, en el Real Madrid hay cierto consenso de no fichar a ningún central. Ese es el mensaje que ha llegado a la dirección deportiva. Se tiraría de Chust, canterano del Castilla o de Jesús Vallejo, que ha estado cedido en el Granada. El dinero de cualquier traspaso se destinaría a cuadrar cuentas y al posible fichaje de Mbappé.