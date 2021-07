Rubiales sí quiere ahora partidos de Liga en campos neutrales

Luis Rubiales y Javier Tebas, tan diferentes y tan iguales a la vez. ¿Por qué? Porque suelen discutir absolutamente por todo, pero luego no están tan lejos en sus posturas. De hecho, según las últimas declaraciones de Luis Rubiales, el problema de los partidos en campo neutral puede acabar ya que, a día de hoy, el presidente de la Federación parece haber cambiado de opinión.

Esto dijo Rubiales en 2019 cuando el presidente de la Liga quería llevar el Villarreal-Atlético a Miami: "Es muy sencillo. Hay que retrotraerse un año atrás y escuchar las mismas declaraciones. Si queréis, las refresco. Hay un posicionamiento del Ejecutivo de la FIFA, que traslada que cuando un partido de una competición local se tiene que jugar como local. Otra cosa es una competición en la que no hay sede y es neutral. Como seguimos estando en la FIFA nada ha cambiado".

Ahora, en el contexto de los desayunos de Europa Press, Rubiales parece haber cambiado de opinión ya que quiere reunirse con Tebas para hacer cambios en la Liga: "Hay que pedir respeto. Tebas y yo no vamos a pensar igual. Claro que acepto sacar adelante unos pactos para el fútbol. En los próximos días voy a invitar a Tebas para cambiar el formato de LaLiga. Hemos cambiado el formato de muchas competiciones. Con respeto estamos en condiciones de presentar un formato diferente, más atractivo, con menos partidos y más jornadas libres en el calendario. Sedes neutrales, menos jornadas... y claro que se puede estudiar lo de jugar un partido fuera".

Por otro lado, Rubiales también se refirió a la posibilidad de que España organice un Mundial: "Mas de diez ciudades quieren el Mundial. Hay que tener mente de Estado. ¿Hay algo mejor para un país? Necesitábamos la Eurocopa y el problema no podían ser 25 vacunas. Hice mucho por mantener la sede de Bilbao hasta que llegó un mail con siete exigencias que no se cumplían. Sin público la UEFA quitaba la sede. Se trabajó mucho, pero no se pudo. UEFA permitió el cambio".