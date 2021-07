Raheem Sterling ha sido clave para llevar a su selección a la final de la Eurocopa e incluso entrar en el once ideal anunciado por la UEFA. Pese a ello, sigue habiendo dudas sobre su continuidad debido a que no mantuvo un gran nivel durante la temporada pasada en el Manchester City, por lo que Guardiola querría quitárselo de encima para así hacer fichajes que le cambien la cara al equipo en ataque.

El torneo haría pensar a más de uno que eso habría cambiado, pero según The Athletic, los planes de Guardiola no han cambiado. Los dos grandes objetivos del City para este mercado son Harry Kane y Jack Grealish. Y estas dos incorporaciones no son precisamente baratas. Para realizarlas, el club no dudará en poner a Sterling en el mercado, más aún sabiendo que puede aprovechar su buen rendimiento en la Euro para rascar algo más de dinero.

El extremo inglés de 26 años pretendía sentarse a hablar con el City tras el torneo continental, pero esa conversación iría orientada a su posible salida. Tiene contrato hasta 2023 por eso el club aprovecharía para hacer caja con él. Varios clubes son los interesados en el jugador, entre ellos está el Arsenal, que aceptaría con gusto pero lo tiene complicado al no jugar competición europea.

Otro pretendiente sería el propio Tottenham, cuya prioridad es mantener a Harry Kane pero que podría acceder a un truque con el club de Manchester. Fuera de Inglaterra no hay muchas opciones, en la isla se hablaba del interés del Real Madrid, pero su liquidez esta bastante limitada y ahora solo tienen ojos para Kylian Mbappé.