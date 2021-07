Enrique Cerezo sobre el trueque Griezmann-Saúl: "Todo es posible"

El caso Griezmann – Saúl no tiene pinta de resolverse pronto, al menos así lo muestran algunos de los protagonistas y afectados más directamente por el trueque. El último en hablar sobre las ‘novedades’ de la transacción y la actualidad rojiblanca ha sido el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Al ser cuestionado por los medios sobre nuevos fichajes para la plantilla del ‘Cholo’ Simeone y un posible trueque Saúl – Griezmann, el presidente colchonero no despejó dudas: "En el fútbol todo es posible".

Además, Cerezo asegura no conocer los detalles de la operación y no estar al tanto del tema: "No tengo ni la más ligera idea. Concretamente del caso Griezmann no tengo ni la más ligera idea". Sin embargo, sí fue más concreto con otro de sus futbolistas: Joao Félix y su futuro dentro de la disciplina rojiblanca: "Joao Félix es un jugador del Atlético de Madrid, tiene un contrato largo de duración y será jugador del Atlético de Madrid".