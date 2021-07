David Alaba sí se atreve a coger el 4 de Sergio Ramos en el Real Madrid | Real Madrid

Finalmente sí habrá un dorsal 4 en el Real Madrid, que deja atrás la figura de Sergio Ramos, nuevo fichaje del PSG. Si nadie de la actual plantilla quería coger el número del andaluz, David Alaba no ha tenido ningún problema en coger dicho dorsal y a partir de ahora ese número se asociará con el exjugador del Bayern de Múnich.

Alaba ha sido presentado hoy con el Real Madrid y como es lógico, Florentino Pérez le ha dado la bienvenida en el acto protocolario. Por su parte Alaba ya ha dicho por fin sus primeras palabras como jugador del trece veces campeón de Europa:

Coger el 4 de Ramos

"Hablé con el club sobre esto, me ofrecieron este número y creo que no había otro número disponible. Sé lo que significa este número para el club. Es un honor llevarlo y es algo que me motiva mucho. Es un número que representa fortaleza y liderazgo".

Su fichaje tras años de interés

"Me decidí por dar un paso más en mi carrera. Por supuesto que recibí distintas ofertas, pero sólo había una opción y era el Real Madrid. Esto es un sueño cumplido. Es el club más grande que hay en todo el mundo y es el reto que estaba buscando".

Salida de Zidane

"Me apenó que Zidane abandonase el club, pero me alegré de que llegase Carlo Ancelotti. Tenemos una buena relación y es un enorme placer volver a trabajar con él".

Posición en la defensa

"Soy muy flexible, puedo jugar en distintas posiciones y la decisión corresponde al entrenador. Confío en él".

Jugar con Mbappé

"Es un jugador de clase mundial y eso es algo indiscutible. Tiene una enorme calidad, pero creo que es algo que no me afecta a mí. Habría que dirigir esa pregunta a otras personas".

Plantilla para esta temporada

"Estoy 100% convencido de que podemos jugar al fútbol bien".