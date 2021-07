Simeone, ¿irónico?: "Espero que Griezmann la rompa en el Barcelona"

Diego Pablo Simeone sigue fuerte en el puesto de técnico del Atlético de Madrid y comenzará la temporada 2021/2022 con la misma energía con la que empezó en 2011. Como vigente campeón de Liga, el Cholo ha concedido una doble entrevista a Marca y AS y ha valorado toda la actualidad colchonera, incluyendo temas como Saúl, Griezmann, Joao Félix, De Paul, Marcos Paulo o la competencia con Real Madrid y Barcelona.

Motivación para seguir

"Para mí la motivación es diaria, la encuentro en superarnos como entrenadores. Ganar un título es lo que todos buscamos, pero lo que en realidad nos genera felicidad es el ver jugadores que crecen, que se identifican con algo, que terminan teniendo pertenencia con el club. Eso no es fácil. El legado que nos dejaron los más importantes que llamo yo, los primeros que tuvimos, los Juanfran, Filipe Luis, Tiago, Gabi, Godín, Raúl, Miranda... que te empujaron de la mejor manera para instalar definitivamente lo que los demás tuvieron que seguir estando".

Campeón de Liga en Valladolid

"Lo que me viene en mente es alegría, mucha alegría. Emoción. Hay mucho trabajo antes de ese 22 de mayo. Muchos buscan ese momento, pero me quiero ir para atrás. Sin ese trabajo previo donde muchos futbolistas marcaron el camino que siguieron los que fueron llegando no habríamos podido mejorar la historia del Atlético. Con el esfuerzo del club, esos momentos difíciles en 2011 o 2012 en los que sujetamos a jugadores que nos permitieron crecer".

Pelear con Madrid y Barcelona

"Siempre la gente piensa que uno busca el victimismo, pero es real que Madrid y Barça en la historia han sido casi siempre superiores. Por plantillas, de todos los años que siempre ha tocado competir. Eso no quiere decir que en el año que puedes competir seas mejor. Nos pasó en 2014, que fuimos mejores. Nos pasó en 2021, que hemos sido mejores, pero eso no quiere decir que seamos mejores. Sabemos nuestro lugar y queremos mejorar, pero eso no es victimismo. Cada uno que lo interprete como quiera, la realidad es que Madrid, Barça, Manchester United, PSG, City, Bayern... son los históricos, pero no por ello van a ganar siempre".

Favoritos en España

"El año pasado hablamos de un Real Madrid que hizo una temporada mala o no tan buena y perdió el mismo número de partidos que nosotros. Ganamos uno más. La diferencia estuvo en un partido. Entiendo que el Real Madrid y el Barcelona saben que hoy no se pueden equivocar".

Mensaje al Barcelona por Messi

"Lo mejor que nos puede pasar a los que estamos en LaLiga es no perder a los mejores. Ya se perdió a Cristiano Ronaldo y ojalá que la sociedad española, el fútbol español pueda disfrutar a Messi en su país. Para eso el Barcelona tendrá que hacer un esfuerzo importante y manejar de la mejor manera lo que tiene que manejar como institución para compensar lo que se necesita para tener a Messi".

Saúl y su posible salida

"La temporada pasada habló con el club, con nosotros de sus necesidades y lo que habló sobre la opción de tener un sitio en el campo donde se siente más importante. Y yo considero que Saúl llegó a ser Saúl por jugar en todos los sitios. Él o muchos de los que lo rodean lo ven como algo negativo. Es muy importante para el Atlético porque puede jugar de carrilero, de banda derecha, medio centro, como doble medio... Nos da un montón de situaciones de poder contar con él. Sin hacer una temporada a su mejor nivel, contamos con él. Es un jugador que, en esa versión, y jugando en lo que necesita el entrenador, rinde muy bien".

Futuro de Griezmann

"Con Antoine tenemos una relación muy buena. Mi familia es muy amiga de la hija de él y nos vemos de vez en cuando. Estuvimos cerca en verano. Para él quiero lo mejor y ojalá la pueda romper en Barcelona. Es un club extraordinario y Antoine es completo. En la Eurocopa volvió a demostrar que, donde le pongan, puede dar muchas cosas. Pero hoy no está con nosotros. Quiero para un jugador que me dio todo que le vaya bien".

Rodrigo De Paul y Marcos Paulo, nuevos fichajes

"No, no llamo a todos los fichaje. Cuando le llamé a De Paul me dijo: 'Mira, Cholo, le he dicho a su club que el Atlético era el único club donde quería jugar'. Le contesté "nos vemos en 20 días... y aquí está". Marcos es una búsqueda del club. Lo miraremos en la pretemporada para ver cómo evoluciona. Desde febrero no juega, es un tiempo importante. Se le ve condiciones técnicas, pero sólo con el talento acá no alcanza. Necesitamos personalidad, pertenencia y ojalá pueda mostrar lo que le vio la parte deportiva del club. En consecuencia de lo que veamos, así haremos".

Más refuerzos

"Hay que hablar con el club y todo irá en consecuencia con lo mejor que pueda traer. Hablamos de varios nombres. Se trabaja en buscar un delantero para compensar la competencia interna que es necesaria".

Joao Félix

"Todos estamos esperando la regularidad de João Félix. Es muy injusto esperar a João Félix. Demostró en parcelas, en etapas de sus dos primeros años cosas importantes. No tengo duda de que desde agosto hasta diciembre hizo una temporada muy muy buena, tuvo buenos niveles de goles, de asistencias, de juego colectivo, es inteligente, sabe lo que necesita el equipo y lo que tiene que hacer. Apareció la lesión, para un jugador como él es difícil estar a ese nivel. Convive con el dribling, con el contacto con el rival, el tobillo lo utiliza para jugar y no es sencillo mantener la situación como la sostuvo. Fue valiente, fíjate que le tuvieron que operar. Ojalá logre mantener la regularidad que requiere".