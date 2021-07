Harry Kane habló claro antes de la Eurocopa: "Mi etapa en el Tottenham ha terminado". El conjunto londinense, en un principio, era reacio a abrirle la puerta a su gran estrella. Sin embargo, la increíble oferta que han recibido los Spurs del Manchester City les ha hecho cambiar de opinión.

El diario The Sun adelanta el fichaje de Kane por el Manchester City a cambio de 187 millones de euros. El presidente del City, Daniel Levy, que no quería verle ni en pintura en un rival de Londres, ha dado el visto bueno a la operación que se hará oficial en las próximas horas. "Los términos se han acordado provisionalmente y es un trato increíble. Ahora es solo una cuestión de detalles. Harry está en la flor de su carrera y quiere ganar trofeos. Es un fichaje brillante", apunta The Sun.

El fichaje de Kane por el City servirá como agitador del mercado. El efecto dominó ha comenzado y en las próximas semanas veremos una catarata de movimientos en un mercado estival que, hasta la fecha, estaba muy parado.