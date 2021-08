En la mañana del viernes, el presidente del FC Barcelona Joan Laporta convocó una rueda de prensa para dar todas las explicaciones necesarias sobre la no renovación de Leo Messi. El presidente también ha hablado del nuevo acuerdo de LaLiga con CVC: "El hecho de ampliar el fair play financiero hipotecaría los derechos audiovisuales del club durante medio siglo".

Javier Tebas, presidente de LaLiga, quiso responder a las manifestaciones de Joan Laporta. Tebas dio su réplica en Twitter. "Hola Joan Laporta, sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del Barcelona años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas hipotecar a tus bancos y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas. Solución".

Nada más salir el ‘tuit’, Joan Laporta ha sido informado por una periodista y ha querido contestar al presidente de LaLiga: "Hola Javier, te diré que esto no lo interpretamos así. De hecho, hubo unas conversaciones ayer entre nuestros altos ejecutivos y los que están llevando esta operación que no vemos claras. Hay ciertos riesgos que no quiero asumir como presidente del Barça. Al fin y al cabo, de lo que se trata es ceder o poner a disposición los derechos audiovisuales por medio siglo. Las operaciones que se hacen con un horizonte de medio siglo no debemos hacerlas. El importe que ha puesto CVC es muy inferior con el que se debería valorar en 10% de LaLiga. Con todo mi cariño, ya te he respondido".

¿En qué consiste el acuerdo entre LaLiga y CVC?, pues bien en caso de que se ratifique en la Asamblea de Clubes el 12 de agosto, el acuerdo supondría la inyección económica de 2.667,5 millones a cambio de un 11% del negocio. Un dinero deseado por algunos equipos para superar las estrecheces financieras que ha dejado el coronavirus, pero con unas condiciones a largo plazo que no convencen a los dos clubes más grandes de la competición, Real Madrid y FC Barcelona.