La mañana del sábado 8 de agosto de 2021 será un momento que pasará a la historia del FC Barcelona: Leo Messi se despide. El astro argentino dice adiós al conjunto azulgrana después de 21 años defendiendo los colores del equipo culé, 16 en el primer equipo. Messi se despide de la afición en una comparecencia en la que estuvo presente su familia, Joan Laporta, toda la plantilla actual del club e incluso antiguos compañeros como Carles Puyol o Xavi Hernández.

El acto comenzó con un Leo Messi que soltó la primera lágrima al quitarse la mascarilla nada más entrar en la sala de prensa. El argentino, entre lágrimas, quiso decir unas palabras antes de pasar al turno de preguntas: "Estos últimos días estuve pensando qué podía decir. La verdad es que no me salía nada. Estoy bloqueado".

"Es muy difícil para mí, después de hacer toda mi vida aquí. El año pasado, cuando se armó lo del burofax, estaba preparado y sabía lo que iba a decir, pero este año no. Este año estábamos convencidos mi familia y yo que seguiríamos aquí. Toca despedirme de esto. Llegué con 13 años, después de 21 años, me voy con mi mujer con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de lo que hice y viví en esta ciudad, a la cual volveré cuando termine fuera, porque es nuestra casa y así se lo prometí a mis hijos."

"Nunca imaginé mi despedida, pero no la hubiera imaginado así. Si lo hubiese imaginado, habría sido con el estadio lleno. Se dio así y, vuelvo a repetir, agradezco el cariño de todos estos años. Pasamos momentos buenos y malos, pero el cariño siempre lo sentí igual. Ojalá pueda aportar en algo para que este siga siendo el mejor club del mundo. Seguro que me olvido de muchas cosas, pero es lo que puedo decir ahora, no estoy en condiciones de pensar y que me salgan las palabras", concluyó el astro argentino.

Tras sus palabras, toda la sala le dedico una larga y sonora ovación en forma de aplausos, lo que hizo que Leo derramara más lágrimas todavía. Después fue el turno de los periodistas.

¿PSG?

"El PSG es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado, tuve muchas llamadas. Hay varios clubes interesados. No tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando".

Un momento en su carrera.

Messi no ha podido elegir un momento con la camiseta del FC Barcelona: "Es muy difícil quedarme con uno. Son muchos momentos, buenos y malos. Quizás, el momento de mi debut. Fue el comienzo de todo, un sueño hecho realidad".

¿Qué siente Messi ahora mismo?

El argentino se ha sincerado tras 16 años en el primer equipo: "Me pasan muchas cosas por la cabeza y estoy bloqueado. Todavía no caigo en la realidad de dejar este club y cambiar mi vida por completo. Llevo 16 años en el primer equipo. Para mí siempre era lo mismo y ahora es empezar de cero. Es un cambio duro, sobre todo para la familia porque sé lo que sienten por esta ciudad. Sé que estaremos bien y nos adaptaremos".

Su contrato

"Yo me rebaje la ficha un 50% y no se me pidió nada más. Todo lo que ha salido sobre que me pidieron bajar un 30% más es mentira. Muchas cosas que se dicen no son verdades".

Un Barça sin Messi

"Es uno de los más grandes equipos del mundo. Seguirán llegando grandes jugadores. Los jugadores pasan y el club siempre es más importante que cualquiera. La gente se acostumbrará. Se hará raro, pero se acostumbrarán, como pasa siempre con todo. Llegaron grandes jugadores y hay una gran plantilla".

LaLiga y Javier Tebas

"No sé bien el entramado. Sólo sé que no se pudo por LaLiga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más. Nunca le dije nada a Tebas. Me lo habré cruzado dos veces y tuvimos un saludo cordial. No tengo nada que decirle porque no tengo ningún problema con él".

¿Cómo se enteró Leo de la noticia?

"Fue un baldazo de agua fría. Seguimos asimilándolo. Cuando vuelva a casa, seguro que es peor todavía. Estaré arropado de mis seres queridos y, lo más importante, seguiré jugando al fútbol y seguro que cuando empiece, se me pasará un poco".

Dani Alves

"La gente del Barça me conoce y sabe que soy un ganador y quiere seguir compitiendo. Quiero terminar mi último año compitiendo por títulos. Felicito a Dani Alves, que ganó la medalla olímpica y le aviso que voy a pelear para alcanzarle y superarle. Esa es mi mentalidad. Tengo que buscar mi camino para seguir compitiendo y ganando".

Foto en Ibiza con los jugadores del PSG

"Esto lo quería aclarar porque es una boludez. Nos juntamos el día antes de venirme. Arreglamos para ir a casa de Ney un asado. La foto es del momento. Había bromas en aquel momento, me decían que me viniera al PSG. No hay nada raro. Es una casualidad, una foto de amigos"

La Champions en los últimos años

"Me queda la espinita de haber ganado otra Champions más. La semifinal del Liverpool, la semifinal del Chelsea con Pep. Tuvimos una generación en la que pudimos conseguir alguna otra Champions. Por otro lado, me tocó ganar otras cosas. No me arrepiento de nada".