Kubo, Vallejo y Odegaard; el Real Madrid perfila su plantilla con varias decisiones

Odegaard. | EFE

Poco a poco pero sigue perfilando la plantilla del Real Madrid para la temporada 21/22 que está a punto de comenzar. Take Kubo, futbolista que ha causado sensación en los Juegos Olímpicos con Japón, no tiene hueco en el Madrid al ser extracomunitario y se marchará cedido al Mallorca. El futbolista ya tenía más o menos pensado su destino pero este lunes se cerró la operación en una reunión que estaba programada para cuando finalizara la cita de Japón.

El futbolista de 20 años ha rechazado "bastantes ofertas y superiores en lo económico", según desvelan fuentes del Real Madrid. Kubo tenía claro que quería seguir jugando en LaLiga y ha optado por el Mallorca, club que ya conoce de su etapa hace dos años y donde cree que tendrá bastantes minutos que es lo que él prioriza. El club balear pagará el 100% del sueldo del futbolista y una cantidad "cercana a los cinco millones al Real Madrid".

Luis García Plaza, técnico del Mallorca, está encantado con la llegada del japonés. Considera que le da un salto de calidad a la plantilla con unas características únicas. El Real Madrid sigue teniendo que aligerar la plantilla. Este martes ya se ha hecho oficial la salida de Víctor Chust, cedido al Cádiz. El canterano no pertenecía a la primera plantilla pero tenía opciones de dar el salto. Este movimiento afecta a Jesús Vallejo. El capitán de la selección española sub 21 y que estuvo las dos últimas temporadas cedido en el Granada, se quedará en el Real Madrid. Al futbolista le hace especial ilusión tener ficha tras varios años fuera de Valdebebas. Sin embargo, es una decisión de urgencia por parte del Real Madrid. El club ha considerado que no debe hacer una inversión importante en el que va a ser el cuarto central tras Alaba, Nacho y Militao. El dinero que está recaudando el club es para Mbappé.

Y falta el caso de Martin Odegaard. Como adelanta el diario Marca, ahora mismo no se descarta un traspaso del futbolista noruego que está descontento con su papel en el Real Madrid. El jugador no quiere vivir otra etapa con un rol secundario y está meditando una salida, que sería en principio al Arsenal, club donde estuvo cedido la pasada temporada. Carlo Ancelotti cuenta con él, pero lo cierto es que no está mandando una señal contundente en este sentido. En el último amistoso, ante el Milán, Odegaard disputó 30 minutos y no estaban convocados Kroos y Valverde. Isco, que podría empezar por detrás en la rotación, disputó 84 minutos. En el club no descartan un traspaso si el noruego continúa en sus trece y más con la presencia de Antonio Blanco y Arribas aunque el máximo deseo desde las oficinas del Real Madrid sería un traspaso de Isco, algo que parece improbable que suceda.