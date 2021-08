El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi. | Archivo

Toni Roca, director del SportsLawInstitute, ha aclarado las dos únicas vías con las que cuenta el Paris Saint-Germain para poder sacar adelante y mantener su proyecto de superestrellas liderado por el recién fichado Leo Messi, Neymar y Mbappé, y así no incumplir con el Fair Play Financiero impuesto por la UEFA.

Hasta 2011 los clubes tenían toda libertad de hacer sus negocios y traspasos haciendo grandes gastos dentro del mercado de fichajes. A partir de esa fecha es cuando la UEFA y su expresidente, Michel Platini, decidieron poner un límite y empezar a controlar más los movimientos de los clubes. El Fair Play Financiero es una regulación que establece que ningún equipo puede gastar más de lo que ingresa.

"El PSG se debe aferrar a solo dos caminos para cumplir con el Fair Play Financiero y que su proyecto sea viable esta temporada. El primero de ellos es la gestión de patrocinios, con la llegada de nuevos contratos que permitan superar los gastos del Paris Saint Germain y poder así estar dentro de los márgenes de la norma. Por otro lado, se debería potenciar la salida de futbolistas de la plantilla antes del cierre de mercado para cuadrar las cuentas y evitar cualquier tipo de sanción", aclara Toni Roca.

"Existe una distorsión de competencia entre dos ligas diferentes, la Liga Española y la Ligue 1, en Francia el control brilla prácticamente por su ausencia. La UEFA no entra a valorar si se cumplen las normas nacionales, sino que solo controla que se cumplan sus normas de FFP y son las ligas de cada país las que controlan que se cumplan sus reglamentaciones internas. En ese caso, la sanción no llegaría a priori como en España, sino que se realizaría a posteriori y se podría valorar que el PSG no jugase la Champions League en la temporada 22-23", explica Toni Roca.

Precedentes de 2018

El club parisino no puede tropezar otra vez con la misma piedra que en 2018, donde la UEFA descubrió que el PSG sobrevaloraba los acuerdos de patrocinio obtenidos por el club para justificar su gasto en fichajes en el mercado de fichajes de aquel año. Estos acuerdos publicitarios fueron declarados por un valor de 200 millones de euros y la UEFA dudaba de la autenticidad de esa suma.

Según Toni y, a partir de aquel suceso, la UEFA "examinará con lupa cualquier patrocinio que presente el club francés". "La llegada de Messi dará lugar a nuevos contratos de patrocinio, al igual que ocurrió tras la llegada de Neymar en 2017, por ello puede ser una buena fórmula para intentar cuadrar las cuentas y que la UEFA no entre a investigar con una posible sanción en el apartado que más le dolería, no disputar y poder ganar su anhelada Champions League", añade el abogado.

Mbappé facilitaría las cuentas

Si hay un club que se ha movido en este mercado de fichajes es el PSG: Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Leo Messi y Achraf Hakimi. Por lo que solo tiene la opción de abrir la puerta de salida a otros jugadores de la plantilla para ajustar su balance de cuentas.

Entre los candidatos suenan cuatro nombres: el primero de ellos el centrocampista español Ander Herrera, que lo tendrá muy complicado con Wijnaldum y tendría un papel discreto con la posible llegada de Paul Pogba. En segundo lugar, los dos porteros Alphonse Areola y Sergio Rico, ambos en un tercer dada la presencia de Donnarumma y Keylos Navas.

Por último, estaría el más que sonado caso de la salida de la joven estrella francesa del PSG, Kylian Mbappé, que termina contrato en el verano de 2022 y podría ser clave para no incumplir el Fair Play Financiero e ingresar una gran cuantía antes de dejarlo escapar a coste cero el año que viene