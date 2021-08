Las lagrimas de Leo Messi se transformaron en una sonrisa en a penas unas horas. El argentino ya estaba radiante este martes al llegar a París y aunque ha tenido un par de episodios donde ha querido recordar la "complicada salida del Barcelona", solo ha querido mirar al futuro y al PSG donde está "feliz".

Él está feliz 😛 pic.twitter.com/Cbb5eJCEZ1 — Museo Messi (@museoleomessi) August 11, 2021

"Estoy muy feliz. Todos sabéis de mi salida del Barcelona, donde fue muy duro, son muchos años, es difícil el cambio después de tanto tiempo, nada más llegar acá la felicidad es enorme", dijo en sus primeras palabras. También agradeció el empeño de la dirección del PSG para ficharle, porque "no era fácil. "Agradezco cómo me trataron, lo rápido y fácil que fue en tan poco tiempo, porque era muy difícil y arreglarlo y tan rápido", dijo el delantero quien estuvo acompañado por su mujer y tres hijos en una sala de prensa a rebosar.

El futbolista, de 34 años, se congratuló de compartir vestuario con los "mejores del mundo. Es una locura", dijo al ser preguntado por Mbappé y Neymar. Messi reconoció que el brasileño, amigo intimo, influyó en su fichaje por el PSG. "Hizo mucho para poder venir aquí" aunque el principal motivo que destacó Leo fue su ambición. Al hablar directamente a la afición del Barcelona, afirmó que "soy un ganador y quiero ganar la Champions otra vez. Este es el equipo donde creo que más opciones tengo de hacerlo".

🗣️ Leo Messi: ➡️ "Jugar al lado de Mbappé y Neymar es una locura" #⃣ #MessiEnGol pic.twitter.com/u1UJTGYtbZ — Directo Gol (@DirectoGol) August 11, 2021

"Hay veces que se puede tener el mejor equipo del mundo y no ganar, a veces pequeños detalles te dejan fuera, y sabemos lo difícil que es la Champions, el PSG teniendo un equipazo no lo pudo conseguir", explicó Messi. Junto a él, estaba Nasser Al Khelaifi quien recordó en bastantes ocasiones que "todavía no hemos ganado nada". Sobre el debut de Messi en el PSG, no dio una fecha y dijo que debe hacer una mini pretemporada y hablar con el cuerpo técnico para medir sensaciones.

La rueda de prensa de Messi terminó con aplausos y a continuación salió a saludar a los miles de aficionados que le estaban esperando. Una auténtica locura para terminar unos días históricos.