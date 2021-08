El PSG cierra las puertas a Mbappé y el Real Madrid: "No hay excusa para irse"

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, no ha podido ser más contundente cuando la han preguntado por el futuro de Mbappé: "Su futuro está claro. Él es parisino, es jugador del PSG. Es un futbolista competitivo y ha dicho públicamente que quería un equipo competitivo. Pues no se puede tener un equipo más competitivo. No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse. Es un jugador nuestro", ha afirmado.

Las posibilidades del Real Madrid pasan porque el PSG quiera negociar ante la posibilidad de que Mabppé se marche libre la próxima temporada cuando finalice su contrato o de que la UEFA intervenga ante una posible irregularidad del equipo francés con la norma del Fair Play Financiero. Nasser Al-Khelaifi, con una sonrisa y aparente tranquilidad, ha contestado que "seguimos la regulación del Fair Play desde el primer día. Antes de hacer cualquier cosa, nuestro equipo financiero verifica todo. Teníamos la capacidad de fichar a Messi por el Fair Play Financiero y siempre seguiremos las reglas. Esto es algo que hacemos por el club, y también por la ciudad de París".