Nueva batalla por el acuerdo CVC y LaLiga: la Federación lo considera ilegal y Tebas responde con ironía

Faltaba por pronunciarse la Real Federación Española de Fútbol. El organismo que preside Luis Rubiales manifestó su oposición al acuerdo entre LaLiga y el Fondo CVC a través de un comunicado oficial en el que también tildó el acuerdo como "totalmente ilegal" y cargó contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, del que asegura que su objetivo es convertirse en presidente de la sociedad 'LaLiga Impulse' para "percibir nuevos emolumentos y eludir los ya de por si pocos controles que ahora se le imponen".

🚨 COMUNICADO | LA RFEF CONSIDERA TOTALMENTE ILEGAL EL ACUERDO CVC-LNFP ℹ️ https://t.co/TfnBSaxLae pic.twitter.com/INKWYKZoWE — RFEF (@rfef) August 11, 2021



Este acuerdo entre LaLiga y el Fondo internacional CVC, según informó el pasado 4 de agosto la entidad presidida por Javier Tebas, servirá para la inyección de 2.700 millones de euros en la competición y los clubes que le permitirá "mantener intactas sus competencias deportivas y de organización". Eso sí, este acuerdo supone que el Fondo CVC "tendrá una participación minoritaria del aproximadamente 10% del capital" de la sociedad 'LaLiga Impulse', a través de la que se ejecutará la operación.

Una vez examinada la documentación que LaLiga facilitó a la RFEF, el organismo presidido por Luis Rubiales expresó en un comunicado que además de oponerse por razones legales a este acuerdo "que generará numerosos litigios", existen razones económicas para negarse a su reconocimiento ya que la cantidad que inyectará el Fondo CVC es "una cantidad de dinero poco significativa".

Además, la RFEF advierte de que "no va a consentir que se reduzca durante esos cincuenta años la aportación al fútbol modesto que proviene de esos derechos audiovisuales" y que, si la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) se salta los controles establecidos de comercialización de derechos audiovisuales, "ejercerá las acciones legales que procedan para defender sus derechos y los del fútbol no profesional. En este punto conviene recordar que el Consejo Superior de Deportes se encontraría en la misma situación que la RFEF", añade la Federación.

LaLiga y Tebas responden

No ha tardado mucho en responder Javier Tebas, presidente de LaLiga, irónico en su tuit al recordar que la RFEF no se pronunció con el proyecto de la SúperLiga. "Por fin la Federación saca el esperado comunicado sobre la Superliga apoyando a UEFA y ligas. ¡Ah no! Que sobre un proyecto que liquidaba al fútbol español NI SE PRONUNCIAN. Eso sí, para atacar a LaLiga no fallan. Hay que seguir instrucciones... ¡si ni se han estudiado los documentos!", ha escrito.

Por fin la @rfef saca el esperado comunicado sobre la Superliga apoyando a UEFA y ligas. ¡Ah no! Que sobre un proyecto que liquidaba al fútbol español NI SE PRONUNCIAN. Eso sí, para atacar a LaLiga no fallan. Hay que seguir instrucciones... ¡si ni se han estudiado los documentos! https://t.co/JYUNEWTbQq — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 11, 2021

Sí ha habido una respuesta oficial e institucional con un comunicado de LaLiga en el que afirma que la Federación "demuestra escaso análisis de condiciones del proyecto" al "realizar afirmaciones carentes de fundamento" y desvela "que hubo una reunión entre ambas organizaciones en la que "representantes de la RFEF presentes no manifestaron desacuerdo ni una oposición".

LaLiga "no entiende la consideración" de la RFEF de "cantidad de dinero poco significativa" ya que la valoración equivale a "15,1 veces el ebidta (beneficio bruto calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros) de la última temporada". De la misma manera, "rechaza que se afirme que LaLiga Impulso acreciente la desigualdad e impida el desarrollo de la competición, pues tal y como se demuestra en la documentación facilitada a la RFEF, el proyecto permite una evolución significativa de la misma".

La RFEF aseguraba en su texto que los nuevos clubes ascendidos verían "reducidos sus ingresos por la retribución del Fondo CVC", a lo que LaLiga responde: "los clubes ascendidos, contrariamente a lo afirmado por la RFEF, lejos de ver reducidos sus ingresos, verán un incremento sustancial de los mismo. 'LaLiga Impulso' se enmarca dentro de las competencias legalmente atribuidas a LaLiga tal y como ha sido ratificada en distintas resoluciones judiciales y que no se corresponde con el que plantea la RFEF en su comunicado".

El jueves tendrá lugar la Asamblea de LaLiga en la que los clubes de la Liga Nacional de Fútbol Profesional podrán manifestarse "en secreto y democráticamente" acerca del acuerdo con el Fondo CVC. Los únicos clubes que se han mostrado en contra de este proyecto son el Real Madrid, que demandará a Tebas y a CVC, y el F.C Barcelona.