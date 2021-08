La temporada 21/22 de La Liga Santander arranca este viernes y al día siguiente el Real Madrid de Carlo Ancelotti, a los mandos de nuevo, se estrenará en Mendizorroza contra el Alavés. Pero el objetivo del club blanco cada inicio de temporada es estar al 100% y hacer el mejor papel posible en las tres competiciones que disputa: Liga, Copa del Rey y Champions.

En las últimas tres temporadas la casa blanca ha ampliado su palmarés con un campeonato de LaLiga y su rendimiento en Europa ha caído, todo esto debido al número tan elevado de lesiones que acumulan cada año y a la marcha de jugadores importantes como Cristiano Ronaldo. A esto se le suma el adiós de la pareja de centrales titulares (Sergio Ramos y Raphael Varane), que fueron imprescindibles en la consecución de la apodada "liga del coronavirus".

Pero la temporada empieza ya y no es menester analizar lo que ya no está, la plantilla de la que dispone ‘Carletto’ es amplia, experimentada y cuenta con jugadores de talla mundial en cada una de sus filas. Y aunque la regularidad en liga es importante y es necesario un profundo fondo de armario, se puede ir vaticinando cuál será el once elegido por Ancelotti para las grandes noches, porque no es lo mismo un once de garantías que un once capaz de definir una eliminatoria.

Liverpool, Bayern y Chelsea, recientes campeones de Europa, ganaron con una buena organización en términos de rotaciones y con jugadores motivados y físicamente preparados para afrontar cualquier partido. La inmensa mayoría de los jugadores de la actual plantilla del Real Madrid conocen el camino a la victoria tanto en liga como en Champions.

Portería

En la portería no hay dudas: Thibaut Coutois. La primera temporada del belga fue discreta pero en las dos siguientes el portero de 29 años ha demostrado que puede ser un número uno con grandes actuaciones. En la temporada pasada llegó a 17 partidos imbatido. Esta será su cuarta temporada en la casa blanca.

Defensa

Desde la marcha de Cristiano Ronaldo, la línea de atrás del Real Madrid es la que ha sostenido al equipo con una seriedad y contundencia impecables y un porcentaje muy bajo de goles recibidos. Son las dos últimas temporadas (19/20, 20/21) en las que el club blanco ha encajado menos goles de todo el Siglo XXI. Temporadas 19/20: 25 goles en contra; temporada 20/21: 28 goles en contra.

Pero la defensa titular de las últimas temporadas que tanta seguridad ha aportado al equipo ya no está. Sergio Ramos y Raphael Varane han salido del equipo y por lo tanto los principales elegidos para ocupar el centro de la zaga son David Alaba, perfil izquierdo (zurdo) y Éder Militao en el perfil derecho (diestro). En ese ‘once de gala’ también podría entrar Nacho en sustitución de ambos, el español cerró la pasada temporada a un gran nivel.

En cuanto a los laterales, hay dos con el cartel de titulares, uno en cada banda. En la izquierda está el francés Ferland Mendy, y la derecha, si las lesiones le respetan, será ocupada por Dani Carvajal. Marcelo seguirá en el equipo pero Miguel Gutiérrez va ganando enteros para tener minutos con el primer equipo. Por otra parte, sería Odriozola el suplente de Carvajal ya que Ancelotti ve a Lucas Vázquez en un perfil más ofensivo, pese a su buen hacer en defensa la pasada temporada.

Centro del campo

Al igual que en la portería, en esta línea hay pocas dudas, si ‘Carletto’ apuesta por el 4-3-3, que es lo más probable, Casemiro, Kroos y Modric son indiscutibles. Ahora mismo el alemán sufre pubalgia, una lesión común en los deportistas, y lo que se puede esperar es una ausencia de, por lo menos 4 semanas, aunque muchas veces se tarda el doble.

El principal jugador para suplir a Kroos y acompañar a Casemiro y Modric es Federico Valverde, el uruguayo ha adquirido un papel importante en el centro del campo blanco. Otras opciones serían Isco o el propio Antonio Blanco, que aunque es más del corte de Casemiro, Ancelotti ya ha dicho que su confianza en él es plena.

Línea de ataque

En cuanto a la delantera, el único que parece inamovible es Karin Benzema. El técnico italiano siempre ha seguido una política de poner a los mejores en las grandes citas, muchas veces sin tener en cuenta la meritocracia. Lo que resultaría en que los principales elegidos para los flancos de ataque sean Eden Hazard (derecha) y Gareth Bale (izquierda).

Pero teniendo en cuenta la excesiva falta de regularidad que arrastran ambos, pueden ser Vinicius Jr y Marco Asensio los que adquieran importancia al lado de Benzema. Todo esto a la espera de Kylian Mbappé, el mercado sigue abierto y él parece no tener ninguna intención de renovar con el PSG, pero es una operación complicada y no hay nada seguro.