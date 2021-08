El Real Madrid, cerca de traspasar a Odegaard al Arsenal

Martin Ødegaard ha tomado una decisión sobre futuro. Han sido semanas llenas de dudas. No tenía claro si quedarse en el Real Madrid o salir, esta vez traspasado, al Arsenal, club donde estuvo cedido la pasada temporada. Según ha podido saber Libertad Digital, el futbolista ya le ha comunicado al Real Madrid la decisión de marcharse. Todas las posturas están en sintonía y es muy probable que esta misma semana se haga oficial el traspaso de Ødegaard al Arsenal. El futbolista no será ni convocado para el primer encuentro de LaLiga, ante el Alavés.

Fuentes cercanas a Ødegaard aclaran que el deseo de siempre del jugador ha sido triunfar en el Real Madrid pero reconocen que nunca ha sentido la confianza que sí ha descubierto en la Real Sociedad o en el Arsenal. Le pasó con Zidane y ahora con Ancelotti siente que no va a contar con los minutos que a él le gustaría. El último partido amistoso, ante el Milán, donde solo disputó media hora, fue una reconfirmación de sus sensaciones. Fuentes del Real Madrid admiten que la intención del club no era la de traspasar a Odegaard, futbolista por el que apostaron cuando era menor de edad, pero que llegados a este punto, aceptarán una buena oferta. El noruego ya ha vivido muchas cesiones, en Holanda, España e Inglaterra y creen que si no quiere continuar, es tiempo de un traspaso.

El Arsenal, club donde estuvo cedido en la segunda parte de la pasada temporada, es el único que ha mostrado un interés real en Ødegaard. Arteta, su técnico, va a apostar por él, quiere situarle de mediapunta, posición que al jugador le gustaría en especial y lo más importante, estarían dispuestos a pagar una cantidad cercana a los 50 millones. Hay negociaciones, fuentes del Madrid confirman que todo evoluciona positivamente y que las posturas van en sintonía.

No está claro si el Real Madrid acudirá al mercado de fichajes. Al menos esa información no la tiene confirmada Libertad Digital. Lo que sí sabemos es que en el club se quiere apostar por Sergio Arribas, futbolista que podría tener oportunidades en el primer equipo, que Isco continuaría ante la falta de ofertas y que Dani Ceballos se podría quedar esta temporada tras su última cesión, también en el Arsenal.