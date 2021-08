El Atlético de Madrid inicia la defensa del título en LaLiga Santander con un partido en Balaídos ante un Celta que ha tenido bastantes momentos para resaltar (1-2), un encuentro contundente que lideró Ángel Correa con un doblete y que no perdió autoridad pese al 1-1 que llegó con un polémico penalti de VAR.

Después de 15 minutos de toma de contacto, el Atlético fue superior en todo al Celta. Los de Coudet apenas encontraron a Iago Aspas o Santi Mina y, sin balón, sufrieron y mucho. En medio del monólogo y con 0-1, una polémica mano de Llorente a remate de Aspas, rebotada en su cuerpo, la revisó Munuera Montero en la tele y pitó penal.

El delantero gallego aprovechó la ocasión, puso las tablas de nuevo y habló del penalti tras el partido: "En el momento no pensaba que fuera penalti, de hecho Marcos me ha dicho que no la ha tocado y yo me fio de él, pero bueno, el árbitro nos ha dado el penalti".

Pero el Atleti no dudó en resolver el partido poco después en una contra letal que de nuevo finalizó Correa. Con un Geoffrey Kondogbia imperial y la entrada de refresco de Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Trippier, mantuvo un alto nivel rojiblanco.

El Celta, sin nada que perder, se fue arriba también con los cambios, Cervi, Fran Beltrán y Solari. En un error en la salida de balón del Atlético, Aspas perdonó el 2-2 a 10 minutos del final. El jugador ha recibido el balón y ha encarado a Oblak, a quien ha regateado con categoría, y a portería vacía la ha mandado fuera.

7 minutos añadió Munuera Montero al partido, pues en los instantes finales Hugo Mallo realizó una entrada feísima sobre Luis Suárez. Mario Hermoso fue a recriminarle la acción al celeste y ambos se enzarzaron en una tangana lamentable que llegó a involucrar a todos los jugadores y parte de los banquillos. Ambos acabaron expulsados.

Ficha técnica

Celta, 1: Dituro; Hugo Mallo, Araujo, Fontán, Javi Galán (Baeza, min.89); Tapia (Solari, min.75); Brais Méndez (Beltrán, min.75), Denis Suárez, Nolito (Cervi, min.62); Aspas y Santi Mina.

Atlético de Madrid, 2: Oblak; Carrasco (Vrsaljko, min.93), Savic, Giménez, Hermoso, Saúl; Kondogbia, Koke (Trippier, min.65), Lemar (De Paul, min.65); Correa (Luis Suárez, min.65) y Llorente (Lodi, min.82).

Goles: 0 - 1, min.23, Correa; 1 - 1, min.59, Aspas (penalti); 1 - 2, min.64, Correa.

Árbitro: Munuera Montero (C.Andaluz). Amonestó a Denis Suárez (min.77), Solari (min.86), Fontán (min.90) y Aspas (min.95) por parte del Celta. Y a Lemar (min.11), Llorente (min.57), Kondogbia (min.61), Carrasco (min.92) y Giménez (min.99) en el Atlético. Expulsó por roja a Hugo Mallo (min.96) y Hermoso (min.96)

Incidencias: Primer partido de liga en el Abanca Balaídos.