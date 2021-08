Klopp critica el poder financiero de sus competidores y Guardiola le contesta

Jürgen Klopp, con Pep Guardiola. | EFE

Jürgen Klopp ofreció, este viernes, un análisis sobre lo que han desembolsado en gastos sus rivales en la Premier League: "Nunca me sorprende el poder financiero del Chelsea, el City o el United. Llevo el tiempo suficiente en el país para saber que siempre encuentran una solución para hacer este tipo de cosas. Nosotros tenemos nuestro propio camino. Mantenemos al equipo unido".

Mientras que el Liverpool ha gastado 40 millones por Ibrahima Konaté, el City le ha dado 117 millones al Aston Villa con la contratación de Grealish, el Chelsea 115 al Inter por Lukaku y el Manchester United pagó 85 millones de euros para hacerse con los servicios de Sancho.

Guardiola, que recientemente pasó los 1.000 millones de euros en fichajes desde que llegó al City, ha respondido a las declaraciones de Klopp: "Antes solo había uno o dos clubes. Ahora está el Chelsea con Abramovich y nuestro club con Sheikh Mansour. Quieren invertir en el fútbol. ¿Cuál es el problema? Tenemos límites como el Fair Play Financiero y si no están de acuerdo pueden ir al juzgado y denunciarlo".

El entrenador alemán no dudó en explicar cual es el ‘modus operandi’ del equipo red: "Nosotros tenemos nuestra manera de hacerlo. Y eso siempre fue igual desde que estoy aquí. Se nos permite gastar el dinero que ganamos".

Declaraciones que obligaron a Guardiola a explicar, por segunda vez, el gasto "real" que supuso el fichaje de Jack Grealish: "Fichamos a Grealish porque vendimos por 60 millones de libras, así que al final hemos gastado 40 millones de libras. Seguimos absolutamente las reglas. En nuestro club, los propietarios no quieren perder dinero, por supuesto, pero quieren gastar, así que podemos hacerlo".

Klopp, a pesar de ver como se refuerzan los rivales, se mostró muy tranquilo y presumió de tener a los mejores jugadores del mundo, y de haberlos renovado: "Parece que el verano siempre es igual; la gente piensa que si no firmas no trabajas. Este no es el caso. Si eres un verdadero aficionado del Liverpool, estarás muy contento con las noticias que el club entregó en las últimas semanas. La firma de Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Virgil y de otros que seguirán es una gran noticia. Si otros equipos quisieran fichar a estos jugadores tendrían que pagar mucho dinero y ya los tenemos".