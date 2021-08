En la madrugada del domingo al lunes, El Chiringuito afirmó que Kylian Mbappé quiere irse del PSG este verano y su intención es reunirse con Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club, para pedirle que negocie su traspaso con el Real Madrid: "Mbappé pedirá reunirse con Al-Khelaifi para que negocie con el Real Madrid". Los plazos se agotan y todos esperan un movimiento que active la maquinaria que termine con el futbolista vestido de blanco en Madrid".

El mercado de fichajes cierra en 15 días y el jugador lleva meses dejando claro que no piensa renovar y que, si el PSG quiere que se quede, será a costa de que salga gratis la temporada que viene. Pero Al-Khelaïfi es tajante cada vez que le preguntan por la continuación de la estrella francesa: "No hay duda: Mbappé se quedará en Paris, no tiene excusas para irse", esto decía el presidente en la presentación de Leo Messi.

El club parisino tenía buen equipo antes de verano, pero ahora cuenta con un auténtico equipo de ensueño tras la gran ventana de fichajes, donde ha firmado a Achraf, Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum y Messi. Pero su ambición no conoce límites, en París saben de sobra que en algún momento van a tener que enfrentarse al Fair Play Financiero, en el cual sobrepasan los gastos por muchos millones a los ingresos, aunque 4 de esos 5 jugadores hayan llegado gratis.

Es por eso que la venta de Kylian Mbappé ahora mismo podría liberar de polémica al club, sin embargo no dan su brazo a torcer. Pero retener al delantero es pan para hoy y hambre para mañana, pues si no se realiza el traspaso, el jugador saldrá como agente libre la siguiente temporada.

Es cuanto menos llamativo lo rotundo que es Nasser Al-Khelaïfi con el tema ‘Mbappé’ y la tranquilidad del PSG al retener a todos sus tan bien pagados jugadores. Esta tranquilidad solo puede venir motivada por dos razones, la primera es que estén convencidos de que van a persuadir a Kylian para que renueve, y la segunda porque saben que el Fair Play Financiero de la UEFA es una ilusión, y al final las sanciones se quedan en anécdotas, como pasó con el Manchester City y el propio PSG en 2017.