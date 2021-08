Quedan dos semanas para que finalice el mercado de fichajes y uno de los nombres que más va a sonar para cambiar de equipo es el de Cristiano Ronaldo. El portugués no está del todo contento en la Juventus de Turín y vería con buenos ojos cambiar de equipo y de país. Puede ser este año o sino ya sería el siguiente porque le resta tan solo un año de contrato con el club italiano.

Cristiano Ronaldo no va a venir al Real Madrid. Es más, ya hubo contactos hace meses y desde el Madrid se declinó esta opción. — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) August 17, 2021

Su agente, Jorge Mendes, está testando las opciones que tiene Cristiano, que en febrero cumplirá 37 años. El Real Madrid no es una posibilidad. Según ha podido saber Libertad Digital, el entorno del delantero ya se puso en contacto, otra vez, con la directiva del Real Madrid para comprobar si había opciones de regresar al conjunto blanco, idea que a Cristiano le agradaría. La respuesta fue contundente: Florentino Pérez da por finalizada la etapa de Cristiano Ronaldo en el club. El jugador decidió irse y el proyecto ahora es otro y el futuro es Mbappé y Haaland. Son los dos grandes futbolistas que tiene en mente el Real Madrid para reforzar la delantera en los próximos años.

El Real Madrid no se plantea la opción de fichar a Cristiano ni en el caso de que no llegara Mbappé este verano. La Juventus está pidiendo unos 30 millones de euros por él y Cristiano cobra 31 millones de euros netos. Cifras que el Madrid no está dispuesto a plantearse. El futuro del delantero, por lo tanto, pasaría por otro club. El Corriere dello Sport apunta que Jorge Mendes está hablando con el Manchester City, club que está buscando un delantero centro. En Francia, varios medios de comunicación, señalan que Cristiano es una opción para el PSG con la futura salida de Mbappé. Este verano o el siguiente, dependiendo de lo que se decida sobre el extremo francés que sí interesa al Real Madrid.

Desde El Chiringuito se ha informado que Carlo Ancelotti se ha puesto en contacto con Cristiano Ronaldo porque el entrenador italiano querría volver a coincidir con él. El Real Madrid no tiene en mente este regreso. Ahora mismo trabajan en dar salida a Jovic e intentar negociar con el PSG el fichaje de Mbappé.