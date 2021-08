La marcha de Leo Messi del FC Barcelona sigue generando reacciones de todo tipo, y en más cantidad dentro de la afición culé, que no asimila del todo la salida de su referente futbolístico, y menos viendo que se despide entre lágrimas y sin voluntad ninguna.

Y es que esa fecha quedará grabada en la memoria de muchos seguidores culés como una de las más tristes, sobre todo, porque hay quien piensa que la renovación de Messi podría haberse llevado a cabo con la colaboración de terceros.

Uno que ha sido muy crítico a la hora de señalar ha sido el ex baloncestista azulgrana Juan ‘Lagarto’ de la Cruz, que lleva visiblemente molesto con la salida de su compatriota argentino, prácticamente desde el día en el que se hizo oficial.

Que cojones tienen !! Ahora todos besan el escudo !! Y el sueldo ?? Ahora están pensando en bajarlo !!! — juan de la cruz (@lagartodelacruz) August 16, 2021

El ex baloncestista azulgrana no tiene pelos en la lengua, y señala a aquellos que hubieran podido hacer más de lo que se ha hecho. No culpando a la junta directiva actual, ni tampoco a la anterior, sino refiriéndose a aquellos jugadores que podrían haber puesto más de su parte para facilitar al club a renovación del astro argentino.