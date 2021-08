El Barcelona anuncia el 'fichaje' de... ¡Ansu Fati!

El barcelonismo necesita buenas noticias y aunque no lleguen en forma de grandes fichajes sí lo hacen en forma de recuperaciones. Ansu Fati, la gran perla de la Masía que deslumbró a inicios del año pasado, está de vuelta tras su lesión de rodilla y los posteriores problemas derivados de la misma.

El propio Barcelona ha anunciado que vuelve a los entrenamientos con el grupo:

Hay que recordar que Ansu ha pasado por el quirófano hasta en cuatro ocasiones para terminar de finiquitar la lesión que sufrió en noviembre de 2020 cuando se lesionó el menisco interno de la rodilla izquierda.

Eso sí, el Barcelona no tomará riesgos con su presumible futura estrella y le otorgará los plazos necesarios para regresar poco a poco y totalmente recuperado a la disciplina culé. Koeman, como el resto del club, quiere a Ansu Fati cuanto antes en el once, sin embargo, no se precipitarán por riesgo a una recaída.