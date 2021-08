Ibai Llanos, conocido 'streamer' en redes sociales. | EFE

Los brazos del negocio de Gerard Piqué siguen expandiéndose por el fútbol internacional y ahora Kosmos, holding deportivo presidido por el central del FC Barcelona, ha comprado los derechos televisivos de la Ligue 1 francesa para las tres próximas temporadas en una inversión millonaria.

Así, Gerard Piqué apuesta por la competición en la que jugarán sus amigos Leo Messi y Neymar tras adquirir el campeonato francesa una nueva dimensión con los fichajes del propio Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi o Gianluigi Donnarumma, entre otros, por el París Saint-Germain.

De esta forma, Piqué para de ser compañero de vestuario de Messi a tener los derechos de retransmisión de sus partidos.

Aunque por el momento se desconoce la cuantía económica del contrato, Gerard Piqué ha unido fuerzas con Enjoy Television para llevar a cabo este proyecto. De momento, será su amigo y streamer de moda, Ibai Llanos, el encargado de traer a España el debut del astro argentino contra el Stade de Reims este domingo a las 20:45 horas. Además, Telecinco ha subcontratado la señal y también emitirá el encuentro en directo.

Después de su decidido movimiento para hacerse con los derechos de la Copa América, que tan buenos resultados les dio, esta segunda apuesta de Piqué puede consolidar su posición en el mercado audiovisual. En aquella ocasión los partidos los terminó retransmitiendo Ibai Llanos, una fórmula que no está descartada vista la buena química entre el streamer español y Messi, y algunas bromas que Piqué y el propio Ibai realizaron en sus directos, dejando vislumbrar este acuerdo.

"Está por ver si el efecto Messi es tan grande o no. Se quede quien se lo quede. Parece claro que Movistar no ha mostrado interés en esa liga, lo mismo que DAZN. Eso deja claro que todavía están lejos de torneos como la Bundesliga o el Calcio. Ahora veremos, la llegada de Messi va a medir el interés real que suscita la Ligue 1, el nivel real a nivel comercial y audiovisual. Y, sobre todo, un factor más: si está o no está Mbappé. Eso revaloriza o deprecia estos derechos", explica Marc Merchén, que firma la exclusiva de esta noticia en el portal 2 Playbook.