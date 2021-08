La afición del Atlético pregunta... sobre el 2-2 ante el Villarreal

Arranca una nueva temporada y en Libertad Digital queremos que nuestros lectores tengan más protagonismo aún. Por eso, los lunes o los días posteriores a los partidos de Champions, Supercopa y Copa del Rey de Atlético de Madrid y Real Madrid seleccionaremos varias preguntas vía Twitter y las contestaremos en nuestro periódico.

Empezamos con el Atlético-Villarreal:

Pregunta de @Cesar_erre_:

Viendo que Simeone salió ayer con su 11 tipo de la pasada temporada y más allá de que hay muchos partidos por temporada para dosificar jugadores ¿tiene De Paul sitio en el 11? ¿Por quién de los que jugaron ayer?. — César (@Cesar_erre_) August 30, 2021

Respuesta: Creo que De Paul tardará en entrar en el once titular y de momento no le veo como un jugador con un puesto fijo en el 11. De momento. Se nota que su ritmo es inferior al de jugadores como Kondogbia que hasta la fecha y con una pretemporada completa hecha está más en forma. No le veo tan titular como otros en la que será su primera temporada, pero tendrá muchos minutos y en algunos tramos será de la partida y muy importante. ¿Alguien que puede salir para que entre él? Dar descanso a Koke será importante y si Llorente tiene que ser más delantero en algún partido, Marcos adelantaría la posición para que entrase Rodrigo.

Pregunta de @RicardoRuizHer8:

No crees que dominaríamos más los partidos con 4-4-2. Llórente, Koke, De Paul, Lemar. Por ejemplo. — RICARDO RUIZ (@RicardoRuizHer8) August 29, 2021

R: Me gusta mucho más el sistema de 5-3-2 o 3-5-2, dependiendo de si es en defensa o en ataque. Para mí es mucho más compensado sobre todo ante rivales que habitualmente siguen jugando con el 4-4-2. El Atlético gana mucho peso en el medio haciendo superioridad con 3 contra 2 (doble pivote rival) y además suma a los carrileros y a un central que sale a cortar las contras. Es un sistema que incomoda mucho al rival y genera mucha seguridad defensiva si está bien trabajado. Además permite la movilidad de todo el frente de ataque. De todas formas el equipo está tan bien trabajado que puede jugar de ambas maneras sin problemas.

Pregunta de @poyatos_alvaro:

Ves problemas de pocos minutos en las rotaciones de la medular? Entre Lemar, de Paul, Kondogbia, Saúl, Joao... alguno va a terminar enfadado. — Alvaro Poyatos (@poyatos_alvaro) August 29, 2021

R: De momento es pronto para hablar de pocos minutos en rotación y para que un equipo sea competitivo tiene que tener a algunos jugadores ‘enfadados’ para así ganarse su sitio en cada partido sin pensar que lo tienen todo hecho. Creo que esa fue una de las claves del año pasado con jugadores siempre listos para entrar y jugar 10 minutos con una intensidad alta. Si estás en el campeón de Liga tienes que saber que cada minuto cuesta mucho jugarlo.

Pregunta de @0g1414:

David, en los medios deportivos os conocéis todos. El maltrato al Atleti ¿Se analiza y premedita día a día, o es algo sobreentendido, intuitivo para poder trabajar en Cope, Marca o As por ejemplo?. ¿Entiendes que un atlético siga a esos medios para conocer la actualidad del club? — O_gl (@0g1414) August 30, 2021

R: Sinceramente nunca me ha gustado generalizar y sobre todo faltar el respeto a compañeros de profesión. Sí creo que hay de todo, mucha gente con argumentos de patio de colegio y al Atlético se le ha menospreciado y se le menosprecia igual que a otros equipos que no son Real Madrid o Barcelona. Pero nunca he creído en conspiraciones. Cada seguidor debe elegir lo que quiere dentro de la gran cantidad de medios y opciones que hay. En todos los medios hay gente de un equipo y de otro o de una tendencia u otra. El Atlético está muy bien representado en los medios que citas y hacen un trabajo espectacular aunque no copen portadas cuando sí deberían hacerlo. Luego depende del aficionado escoger lo que más le gusta. No es un trabajo fácil aunque lo parezca.

Pregunta de @JR66ATM:

Tras las tres primeras jornadas y viendo los arbitrajes perpetrados contra el Atleti, no crees que obedecen a unas directrices y que el Atleti como entidad ya debería elevar una queja a la corrupta RFEF, a la Liga de Fútbol Profesional y al tribunal de Estrasburgo si hace falta? — JR*66*ATM (@JR66ATM) August 30, 2021

R: Nunca he creído en conspiraciones, pero sí creo que los árbitros son seres humanos y saben perfectamente la difusión que tiene un error en un campo o en otro, es decir, a veces les puede la presión. Creo además que esa presión muchas veces es ejercida desde los clubes y desde la prensa. Negar eso sería mentir.

Pregunta de @josecarlosha:

Creo que el tema árbitros está candente, tenemos un equipazo, que juega muy bien, y nos quieren parar con los arbitrajes. Por otro lado, crees que @rodridepaul podrá desplazar del 11 a @marcosllorente o Lemar? — José Carlos Herrero (@josecarlosha) August 29, 2021

R: Repito lo mismo de antes, no creo en conspiraciones. Añado algo más a lo dicho antes: creo que el nivel arbitral español es malo por mucho que intenten vender que es de los mejores de Europa. Sobre Rodrigo De Paul... le va a costar desplazar a jugadores como Lemar y Marcos Llorente. También creo que por suerte para el Atlético hay pocos titulares fijos y eso hace que la competitividad interna sea buena y lleguen los títulos. Aún queda para ver al mejor De Paul físicamente y cuando está al 100% dará mucha batalla.

Pregunta de @Futbolmania82:

¿En cuántos partidos ha habido una mayor diferencia de remates y córners a favor de un equipo y ese equipo no pudo ganar? — Futbolmanía 🕹️🍼 (@Futbolmania82) August 30, 2021

R: Recuerdo algunos partidos del Atlético en los que mereció ganar y no sentenció. Del año pasado me vienen a la cabeza el empate a cero ante el Huesca con infinidad de ocasiones claras, el 1-1 ante el Bayern en Champions que no se sentenció y las primeras partes ante Real Madrid y Barcelona en Metropolitano y Camp Nou. El fútbol es contundencia y sin ella sufres. Ojo a los córners. Es un problema que de 16 saques de esquina anoche, el Atlético genere peligro en cero.

Pregunta de @Elultimopaga:

¿Cómo es posible que después del arbitraje de hoy no salgan en tromba el cholo, koke, llorente, Giménez... a quejarse a los medios de un arbitraje como este, que descentra al equipo, llevándose cada partido más tarjetas que faltas? Si no lo hacen hoy, no lo harán nunca — Guille (@Elultimopaga) August 29, 2021

R: Porque actualmente se ha creado una dictadura alrededor de los árbitros que impide que se puede decir algo sobre ellos. Respeto y creo que está bien sancionar a alguien que hable de conspiraciones sin pruebas, el mejor ejemplo es el invento del ‘villarato’, pero los colegiados cobran muy bien en esta Liga y como tal deben tener la exigencia que se les debe demandar. No es normal que el Atlético, dominando los tres partidos, acabe con más amarillas que los rivales. No es normal. El problema es que ahora te quejas y te sancionan.

Pregunta de @Luiscar83151010:

¿Cual es tu opinión sobre la persecución arbitral que está sufriendo el atlético de madrid en estas primeras jornadas? — Mr. Garrison (@Luiscar83151010) August 29, 2021

R: No creo en persecuciones arbitrales, lo repito de nuevo, pero sí en el mal arbitraje que hay en España por mucho que se empeñen en decir que es la mejor generación de la historia. No hay término medio. En algunos partidos pitan todo y rompen el ritmo y en otros no ven nada y no se quieren mojar ni desde el campo ni en el VAR. El Atlético debe seguir trabajando y ser contundente en caso de que algunas decisiones insostenibles se repitan en el tiempo. Eso sí, con educación. Hablar de conspiraciones nunca me ha gustado.

Pregunta de @Todomotornet:

Por que cuando vamos ganando descuentan 7-8 minutos, en una primera parte descuentan 6, y cuando vamos perdiendo en una segunda parte, con 8 cambios, 3 goles y pausa de hidratación, solamente 5? — Javi (@Todomotornet) August 30, 2021

R: Estoy de acuerdo en que el tiempo de prolongación de la segunda parte fue muy corto. Se notó que notaba la presión y no quería que se le fuese de las manos. Se perdió mucho tiempo y debió ser mayor el descuento. Sumando todo lo que se perdió, lo justo hubiese sido de 7 u 8 minutos hacia arriba. Al colegiado le faltó personalidad.

Pregunta de @Txupitel:

¿Crees que Luis Suárez se ha quitado un peso de encima con la afición al marcar su primer gol? — Txupitel (@Txupitel) August 30, 2021

R: Totalmente. Para un delantero marcar el primer gol de la temporada es más que importante. Se le notaba con muchas ganas porque dio media Liga al Atlético la temporada pasada, pero no había marcado con público en la grada. Su gol no solo sirvió para empatar sino también para que él mismo esté más tranquilo de cara a gol en los próximos partidos. Tuvo una clara y la marcó, como siempre.

Pregunta de @IBuruchaga:

¿Habéis visto la despedida de Trippier al público después de haber terminado el partido con el Villarreal? ¿Puede que haya sido su último partido con el @Atleti ? — Isaac Buruchaga (@IBuruchaga) August 29, 2021

R: En los días finales puede pasar cualquier cosa, pero me pareció la despedida normal de un jugador que lleva tiempo sin ver a su público. Ante el Elche pasó algo parecido. El Atlético no quiere vender a Trippier y pocos equipos tienen ahora mismo dinero para pagar su cláusula o llegar a los 40 millones que pide el Atlético. El United era peligroso hasta el fichaje de Cristiano, que en principio le cierra la posibilidad de un gasto mayor en fichajes.

Pregunta de @gamerathor:

-Cuántas faltas ha cometido el @Atleti en estas 3 jornadas y cuántas amarillas le han sacado? Comparativa x ratio falta/amarilla con 1ª y 2ª y las 5 grandes ligas.

-Sacando 16 corners, puede ser la vez con Simeone que mas corners se sacan sin meter gol? — Gamerathor (@gamerathor) August 29, 2021

R: Como he dicho anteriormente lo de los saques de esquina es un mal endémico que se debe solucionar cuanto antes. Por desgracia sí hubo partidos con esa cantidad de córners desperdiciados o con faltas al borde del área que sumadas a los córners dejan números desoladores. En el tema faltas que comentas, el Atlético casi sale a una amarilla cada tres faltas y eso que en las tres primeras jornadas ha llevado siempre el peso de los partidos. Lo que chirría aún más son las amarillas por supuestas protestas que vienen de acciones rivales. El rival se encara con el jugador, el futbolista del Atlético se lo quita de encima y la amarilla va para ambos. Inexplicable.

Pregunta de @dari_kun:

¿Realmente estaba carrasco muy fundido? Era el único motivo porque podía entender el cambio. Porque ha sido muy desequilibrante en ese costado — darikun_el_dummie (@dari_kun) August 29, 2021

R: Lo que pude ver desde el campo es que Carrasco perdió chispa en la segunda parte por la cantidad de veces que el Atlético atacó por su banda en la primera parte. Recuperaba con dificultades y le costaba subir y bajar. Perder un atacante así es complicado siempre aunque peor es tenerle fundido en el campo. Aún no está al 100% de su rendimiento físico.

Pregunta de @javier_elpibi:

¿Creéis que Kondogbia debe ser un indiscutible en el 11 Atlético? — Kaiser (@javier_elpibi) August 29, 2021

R: Indiscutible debe haber pocos en un equipo campeón de Liga o al menos ellos no deben sentirse como titulares fijos. Al nivel que está, Kondogbia sería titular casi en cualquier equipo, sobre todo porque hacer la pretemporada completa le da un salto de calidad físico respecto a otros, pero es complicado quitar a jugadores como Koke, Lemar y Llorente del campo. Eso sí, para mí este año va a ser vital y debería tener muchos minutos incluyendo partidos como titular en los que el rival tenga un centro del campo muy potente. Esta versión de Kondgobia ante el Chelsea del año pasado hubiera venido muy bien.

Pregunta de @ThrockenSir:

Lemar — Sir Throcken (@ThrockenSir) August 29, 2021

R: Sus primeros veinte minutos son para guardar en un museo futbolístico. Su manejo del balón en carrera, su verticalidad y sus giros con el cuerpo noquearon a la defensa del Villarreal. Se nota que ha cambiado el chip y se atreve a jugar con o sin público. Lástima el balón al palo. Eso sí, le suele faltar físico más allá del minuto 60. Por eso le quita muchas veces Simeone, porque pierde electricidad al no tener tanto físico.

Pregunta de @ugoj23:

Qué opinas de este arbitraje y los que está sufriendo el Atleti en tan solo 3 partidos ? Hoy añade al final 5 y no 8 o 9, de nuevo doble rasero en las amarillas, les permite perder todo el tiempo del mundo y más y encima el penalti de libro a Carrasco q de nuevo ni repiten.... — ugoj23@yahoo.es (@ugoj23) August 29, 2021

R: Es normal que preguntéis tanto por el arbitraje. Como he comentado no creo en conspiraciones, pero sí se está masacrando a tarjetas amarillas al Atlético. Amarillas además que llegan por supuestas protestas que apenas lo son. El tiempo descontado fue muy corto en la segunda parte. Sobre el penalti a Carrasco, lo comenté ayer, como el caso de la posible roja a Correa. Creo que es penalti porque toca balón, pero le pisa en el tobillo de manera muy fea y no fue roja para Correa de milagro, porque el argentino recoge un poco la plantilla y va con el exterior. Naranja. Eso sí, si llega a sacar roja tampoco era para echarse las manos a la cabeza.

Pregunta de @NachDapa:

Que os a parecido Cunha? Porque para ser su debut, a peleando, lo ha intentado, si que es cierto que no ha podido desplegar mucho su técnica ante una defensa de 20 porteros pero no a empezado nada mal. — Nacho Dapa (@NachDapa) August 29, 2021

R: Tuvo pocos minutos y es complicado sacar conclusiones. Me parece un jugador que puede ser decisivo en los instantes finales para desatascar partidos. Encara y regatea bien buscando siempre tocar y moverse para recibir. Hubo un pase que estuvo a punto de cazar para el mano a mano. Hay que darle tiempo y debe mantener la actitud de ayer en lo poco que jugó.

Pregunta de @PdrodelSol:

Será larga la temporada para el @Atleti si no llega un delantero puro? Cunha puede cubrir ese hueco realmente? Debemos esperar sorpresas en el final de mercado? — pedro del sol (@PdrodelSol) August 29, 2021

R: Dependerá del rendimiento de Cunha, pero de primeras te puedo decir que creo que es un error del Atlético no traer un 9 natural como recambio de Suárez. Es cierto que este Atlético puede jugar sin 9 y lo ha demostrado, pero lo ideal es tener recambios naturales, no parches. Ojo, puede salir muy bien Cunha, pero se gestionó muy mal lo de Rafa Mir y Vlahovic. Cerrado uno se fueron a por otro más complicado y al final se quedaron sin los dos.

Pregunta de @jutre95:

¿Se siente Oblak más protegido con Giménez en la zaga o pierde un poco el protagonismo que tenía por los pocos tiros que los rivales disparan?. Muchas Gracias. — Francisco Javier (@jutre95) August 29, 2021

R: Hombre, Oblak firmaría no tener ningún protagonismo si eso hace que el Atlético no reciba ningún gol. Giménez es un gran defensa, lastrado muchas veces por las lesiones. Los datos están ahí y cuando juega él hay más seguridad defensiva. Además manda y eso como bien sabes es importante.