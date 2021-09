El capitán de la selección belga, Eden Hazard, quiere desprenderse de la etiqueta de jugador habitualmente lesionado y este miércoles ha recordado que apenas sufrió lesiones a lo largo de su carrera antes de llegar al Real Madrid en verano de 2019.

"Hoy todo el mundo me ve como alguien que siempre está lesionado, mientras que en diez años de carrera no hay un jugador que haya jugado más partidos que yo", ha dicho el delantero del Real Madrid al diario belga Het Laatste Nieuws (HLN), en vísperas del partido que los diablos rojos disputarán este jueves contra Estonia en Tallin, de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

Hazard, asediado por las lesiones desde su llegada al club blanco, disputó la pasada temporada 19 partidos con el Real Madrid y 22 la campaña anterior. En las siete temporadas precedentes con el Chelsea inglés su media fue de 41,5 partidos jugados por campaña y antes, en las cuatro temporadas completas que jugó en el Lille francés, registró una media de 42,5 encuentros.

A título comparativo, su compañero francés en la delantera madridista Karim Benzema ha disputado una media de 41,8 partidos por temporada en los últimos diez años. Por su parte, el centrocampista de los diablos rojos y capitán del Manchester City, Kevin de Bruyne, ha disputado una media de 38,3 partidos en las últimas diez temporadas entre el Genk, el Werder Bremen, el Chelsea, el Wolfsburgo y el City.

"Ahora soy más frágil. Pero trabajo con el fisioterapeuta y el preparador físico. Desde el inicio de la temporada las cosas han ido mejorando. Todavía no estoy al cien por cien, pero las cosas están mejorando", asegura Hazard, que hace dos temporadas firmó por cinco años con el Real Madrid. "Todavía tengo tres años para mostrarme. Sé que mi temporada en el Real Madrid será buena si no tengo ninguna lesión. Y no tengo ninguna duda de que mi temporada será buena", ha apuntado.

Hazard está motivado con esta temporada y espera que llegue el momento para demostrar lo que vale, asegurando asimismo que "el Real Madrid gastó mucho dinero en mí" y que quiere "devolvérselo".

Más allá de su desarrollo en el club madridista, en el que dice que "trabaja" para recuperar un puesto en el once titular, Hazard, de 30 años, señala que jugará "seguro" con la selección belga hasta el Mundial de Qatar de 2022.

"Después no sé, dependerá de mi estado y de las lesiones", comentaba en la entrevista al periódico Het Laatste Nieuws.