Luis Enrique: "¿Perder contra Suecia? ¿Por qué sois tan negativos?"

El entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique Martínez, califica de "vital" el duelo de este jueves ante Suecia, de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, además de señalar que nunca ha criticado el estilo de juego de su rival.

"Siempre he percibido en la calle el apoyo de la gente, no voy a mentir, es cierto que después del Europeo es más agradable y más gente que te anima y felicita porque han disfrutado de un evento deportivo que les ha gustado", decía el técnico asturiano en la rueda de prensa previa al duelo en el Friends Arena de Solna (jueves, 20:45 horas).

El técnico asturiano deja claro que el partido es "vital", con España primera del Grupo B con 7 puntos y un partido más, por los 6 de Suecia. "Históricamente suelen ser inicios de competición en los que no estás al cien por cien como es lógico, mi trabajo es insistir en la importancia vital que tiene mañana ganar aquí", apuntaba un Luis Enrique que dio un rapapolvo al periodista que le preguntó qué ocurriría si España perdía este jueves.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "¿Por qué sois negativos de mano ya? Esto es una Fase de Clasificación para un Mundial". (⌛️ Después de un rato de traducción) ➡️ "No es el partido más importante de mi carrera".#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/02c74W4rba — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 1, 2021

Además, Lucho fue preguntado por los duelos entre ambas selecciones, como el último en la Eurocopa, donde España no fue capaz de hacer daño al entramado defensivo sueco (0-0). "Se va a parecer el partido a los anteriores por el estilo innegociable de las dos selecciones, la importancia del partido no sé si más o menos que en el Europeo pero es un partido para nosotros vital", dijo.

"Yo jamás me he quejado de la actitud de Suecia, ni de la di ningún equipo contrario. ¿Si estoy cansado jugar contra Suecia? No, preferiría no repetir siempre lo mismo, pero nada más, es la primera vez que vengo a este estadio, siempre es bonito venir a un país como este", añadió.

El seleccionador español recordó que la repesca para ir al Mundial "implica mucho riesgo". "Es el rival del grupo con el que nos vamos a jugar la primera posición en principio, la repesca con ese formato implica mucho riesgo", dijo, insistiendo en la importancia de tener el billete directo como primera.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Conseguir ganar a Suecia sería más que favorable, a priori es el rivel del grupo". ➡️ "Ir a una repesca con el formato que tiene implica mucho riesgo".#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/FQvuP0V2Tn — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 1, 2021

"La Eurocopa ya es el pasado, hay tanta igualdad que pensar que porque has hecho algo bien hace 60 días te va a generar algo, olvídate, nosotros tenemos margen de mejora y ese es nuestro plan", terminó, recordando que tiene una plantilla que conoce pese a algún cambio y que no distingue entre titulares y suplentes.