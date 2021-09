Tras la derrota ante Suecia por 2-1, la selección española de fútbol se medirá ante Georgia el domingo 5 de septiembre en Almendralejo con la intención de seguir teniendo opciones para estar presente en el Mundial 2022. Previo al encuentro el seleccionador Luis Enrique y el capitán Sergio Busquets comparecen en rueda de prensa.

Derrota ante Suecia

"He visto el partido y lo hemos analizado en profundidad, soy más optimista, nos sucede a todos los entrenadores, hay muchas cosas positivas, y cosas a corregir, no estuve acertado en lo de los duelos, es cierto que en lo futbolístico las podríamos haber mejorado, hay errores de posicionamiento, hay acierto del rival en muchas acciones, más contento y con mejor idea individual de lo que hicieron algunos jugadores y con la moral a tope".

Peineta a un aficionado

"Es curioso que estéis más preocupados de mi gesto y no de la violencia verbal que lo provocan y no lo condenéis, estoy acostumbrado a ello".

Sistema de juego

"Los sistemas son un dibujo que se ven fácil en defensa, en ataque evolucionan en función de la jugada, me gusta atacar, pero no tuvimos tiempo de preservar un resultado, siempre tomamos riesgos y los jugadores son conscientes de ese riesgo".

Posible pinchazo de Suecia

"Estoy más optimista, pero no depende de nosotros pasar como primeros en noviembre pero depende de nosotros estar en el siguiente Mundial, tiene varias vertientes y miramos todo desde el punto de vista positiva, si miramos la trayectoria en los dos últimos campeonatos, España e Italia son las únicas que han estado entre los cuatro primeros".

Georgia

"Volveremos a tener dificultades y a sufrir, tenemos la ventaja que jugamos ante nuestro público, pero os recuerdo que el partido de la primera vuelta ganamos en el último minuto".

Sensaciones de la afición

"Vamos a poner el foco en lo positivo, le diría a la afición que es un apoyo vital, jugar con público a favor influye mucho más, que nos dé alas, sobre todo si hay dificultades, ahí es cuando una afición es importante".

Rendimiento de Eric García

"No estoy de acuerdo en las críticas que ha recibido, está en perfecto estado, sufrimos en las transiciones, pero también sufrió el otro central, estoy encantado con su rendimiento y como está actuando".

Continuamente evaluado

"No tengo representante, tengo a mi asesor, con los informes que me hace la prensa, siento ese cariño, estoy más que acostumbrado, no os doy lo que os gustaría que os diera, sabéis lo que vosotros podéis esperar a mi, en el último año no he recibido ni una llamada de un periodista".

Aspecto psicológico tras la derrota

"Si ganamos los dos partidos de la repesca vamos al Mundial, hay que superar las dificultades y en esas estamos, al acabar el partido es cierto que es un momento muy delicado, es normal que no nos presentemos a la rueda de prensa con cara de felicidad, pero al día siguiente hay que pensar en preparar el partido siguiente".