Samuel Umtiti está en la boca de muchos, aficionados y directivos culés, y no precisamente por su rendimiento dentro del campo. El francés es una de las fichas más grandes del club y su presencia en el césped es completamente nula, por lo que la intención del FC Barcelona era quitárselo de encima y así liberar masa salarial.

Según Mundo Deportivo, durante la ventana de fichajes que acaba de finalizar, tuvo lugar una reunión entre Joan Laporta y el jugador. El futuro del francés en el Barça estaba en el aire y el enfado del club con él era más que palpable, ya que se negaba a salir. Fue Umtiti quien pidió una reunión para dar su versión.

Fue una reunión muy tensa, pero en la que al final el futbolista consiguió su objetivo: quedarse. Laporta fue muy claro con él al principio, le reprochó que se enrocara en su postura de agotar su contrato cuando apenas juega y no cuenta para los técnicos. Es una postura que agota al club ya que, en el peor momento posible, tienen a un jugador que cobra mucho, no está en forma y no cuenta para los entrenadores.

El jugador se defendió culpando a los servicios médicos del club y asegurando que se ha recuperado tras tratarse por su cuenta. Tiene resultados médicos de prestigio, como el del doctor Cugat, que pueden probar su mejoría física.

Laporta fue comprensivo con el francés y creyó las razones del futbolista, aceptando que se quedara en el equipo. Le aseguró que hablaría con Ronald Koeman para que fuera especialmente cuidadoso con su situación. Fue en ese momento en el que Umtiti se derrumbó y soltó lágrimas provocadas por la alta tensión que se había generado en la reunión, según afirma el periódico catalán.

La condición actual del campeón del mundo francés es de suplente de los suplentes, pero su gran nivel visto 3 años atrás le precede y podría ir brindándole minutos durante la temporada. Esta es larga y la defensa del Barça está en constante cambio.