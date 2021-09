La Asociación de Clubes Europeos (ECA) se reúne este lunes y el martes para tratar varios asuntos, entre ellos abordar un nuevo fair-play financiero y fortalecer las relaciones con la UEFA, además de analizar cómo queda la situación con Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de Turín tras el fracaso de la Superliga europea.

Se trata de la primera reunión de la ECA bajo el mandato de Nasser Al Khelaifi, el presidente del PSG. El primero en hablar fue el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y luego le tocaba el turno a Al Khelaifi. El qatarí no desaprovechó la ocasión para arremeter contra los tres clubes que mantienen su idea de sacar adelante la Superliga.

"Antes de mirar al futuro, tenemos que mirar un momento hacia atrás. No vamos a detenernos mucho tiempo en los acontecimientos del pasado 18 de abril con la 'not-so-Super League' (la no tan Superliga) porque no quiero dar mucha importancia a los inventores de fábulas y de fracasos. Todos juntos hemos defendido los intereses del fútbol europeo, a los jugadores, los clubes, las ligas, las federaciones nacionales y sobre todo a los aficionados", empezaba diciendo el mandatario del PSG.

En este sentido, Al Khelaifi, que accedió a la presidencia de la ECA el pasado 21 de abril en sustitución del presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, mantiene que la UEFA "ha resistido al golpe de Estado de medianoche y para aquellos que tienen poca memoria deberían acordarse que fue así. Hemos hablado pronto en la mañana del 18 de abril (con Ceferin) y él me ha dicho: ‘Vamos a ganar’. Y hemos ganado, así que gracias presidente".

Tras arremeter contra Madrid, Barça y Juventus, Al Khelaifi describía después los desafíos que afronta la ECA a partir de ahora. Aportar primero "estabilidad financiera al fútbol europeo, dado que ya antes de la pandemia se enfrentaba a serios problemas financieros y para ello se llevará a cabo un fondo de deuda de millones de euros y que se hará de la mano de la UEFA".

En segundo lugar, el dirigente habla de "una nueva reglamentación del fair play financiero que se pondrá en marcha que garantice una estructura piramidal estable, duradera, inclusiva y competitiva". Asimismo, Al Khelaifi dice que la ECA quiere profundizar sobre "la carta de intenciones negociada con la UEFA para establecer un nuevo modelo de comercialización de las competiciones europeas para una mejora de la gestión de los derechos comerciales".