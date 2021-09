Piqué: "¿Bartomeu el peor presidente del Barça? Debe de estar ahí"

Gerard Piqué ha repasado este lunes la actualidad del FC Barcelona, en particular, y del mundo del fútbol, en general. Lo ha hecho en su visita al programa radiofónico La Sotana, donde ha abarcado temas como su retirada, la gestión del expresidente Josep María Bartomeu en la entidad azulgrana, la situación actual del club o su opinión sobre los medios de comunicación.

En primera instancia, fue cuestionado directamente sobre si Bartomeu ha sido el peor presidente de la historia de la entidad culé, algo que Piqué no descartó. "No estoy capacitado para decir si es el peor. Que yo haya vivido, debe de estar ahí. Todos tenemos culpa, pero es cierto que el club no ha ido hacia donde deseamos todos los culés. Ahora estoy esperanzado e ilusionado. Los siguientes cinco o diez años serán muy buenos para el Barça", ha dicho el central al respecto.

Sobre su retirada, Piqué duda que pueda a estas alturas todavía vistiendo la camiseta azulgrana: "El año que debuté, que salía más que el sol, si me dicen que con 34 (años) jugaría en el Barça, no habría dado ni un duro. He sabido gestionar cuando mi cuerpo necesitaba una cosa u otra. También es clave la estabilidad familiar. Yo voy temporada a temporada. Siempre la miro como la última y, si luego hay otra, perfecto. El día que veo que no le puedo dar el equipo lo que he dado me voy".

También ha hablado Piqué de la rebaja salarial de los capitanes de la plantilla, entre los que se encuentra él mismo. "He renunciado a una parte del sueldo. A mí se me terminaba el contrato este año, pero si jugaba un determinado número de partidos se renovaba en las mismas condiciones que este año. Ahora el fijo y el variable han cambiado", señala.

Respecto a la salida de Leo Messi, a quien el club no ha podido inscribir por culpa del límite salarial, Gerard Piqué señalaba: "Nos llama (Joan) Laporta para informarnos. Aunque nos bajamos el sueldo, los capitanes llegábamos para inscribir a los fichajes. El club estaba esperando a ver qué pasaba con Leo antes de anunciarlo porque el acuerdo estaba".

Asimismo, el central azulgrana hablaba del papel de los medios de comunicación y, en su caso, aseguraba que ya no necesita conceder entrevistas. "No me molestan, pero es que al final piensas que para qué haces una entrevista. Cuando eres joven para darte a conocer, para dar un mensaje y ya no lo necesito. El futbolista tradicional, cuando va a una entrevista, irá con recelo pensando a ver el titular que buscan los periodistas", apuntaba Piqué.