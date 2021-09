Reguilón con España. | Twitter

Sergio Reguilón (Tottenham) por Gayá. Así queda la selección tras la inoportuna lesión del jugador del Valencia en el partido en el que España ganó por 4-0 a Georgia en Badajoz. En el momento del pinchazo las sensaciones del jugador valencianista ya eran malas y sus peores presagios se confirmaron esta mañana. Luis Enrique ya se lamentó de esta posibilidad después del encuentro.

"Hoy es un buen día. Aunque haya parecido un resultado fácil no lo ha sido. Si a Georgia no la presionas bien, no la superas. Hemos hecho un buen partido y hemos podido hacer algún gol más. La pena han sido las molestias y las lesiones, y esa es la noticia mala del partido", comentó Luis Enrique en sala de prensa.

🚨 OFICIAL | Sergio Reguilón (@sergio_regui) se incorpora a la @SeFutbol. ➡️ @jose_gaya abandona por precaución la concentración tras las molestias que sintió ayer en el sóleo durante el partido ante Georgia en Badajoz. ℹ️ https://t.co/MeKvjnGJJM #VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/wZg0YLwcGW — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 6, 2021

Pocas horas después se confirma la noticia y la propia selección ha anunciado el recambio:

🏡 ¡¡Ya está en la Ciudad del Fútbol!! 🧳 @sergio_regui se une a la concentración. 🗣️ "Cuando me llamaron le puse un mensaje rápido a @jose_gaya para ver qué tal estaba". 🗣️ "Es bonito que te tengan en consideración y estar aquí con mis compañeros".#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/ewbPju2mWW — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 6, 2021

"Cuando me llamaron le puse un mensaje rápido a Gayá para ver qué tal estaba. Es bonito que te tengan en consideración y estar aquí con mis compañeros", comentó el ex de Real Madrid y Sevilla.

España acabará este parón de selecciones jugando el miércoles ante Kósovo. El combinado nacional necesita ganar a la cenicienta del grupo y esperar que Suecia pierda puntos ese mismo día frente a Grecia.