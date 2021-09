El Barcelona regala a Griezmann y Laporta habla de intentar fichar a Neymar

Las noticias que rodean últimamente al Barcelona bien podrían abrir las mismas con una advertencia para lectores: "No es broma". No es una exageración sino un simple spoiler, sobre todo para aquellos seguidores azulgranas que cada día se despiertan con una noticia más difícil de asimilar que la del día anterior.

En su última entrevista concedida a Esport 3, el presidente del club catalán, Joan Laporta, dejó varias perlas y la más destacada fue la de asegurar que pensaron en fichar a Neymar. Hay que recordar que este mismo verano no pudieron mantener a Messi y prácticamente regalaron a Griezmann al Atlético de Madrid.

Caso Messi

"Lo que pasó fue que llegaron unos datos objetivos. Nos presionaron desde LaLiga para firmar por CVC o no tendríamos fair play. Este es el resumen de lo que pasó. Nos habíamos dado ya la mano con Leo. Hubo un contrato primero por dos temporadas, pero luego lo rehicimos y LaLiga no lo aceptó. Entonces ya vimos que era imposible ante las cifras que había y no valía la pena esperar nada. Sin el fair play, Messi no se hubiera podido quedar ni aunque se hubiera ido antes Griezmann y los capitanes se hubieran bajado el sueldo".

Luuk De Jong

"Luuk de Jong es holandés. Con Johan teníamos a Julio Salinas. Johan encontraba soluciones que a veces salían del modelo y Pep también lo hacía. Necesitamos remate de cabeza. Creo que puede salir bien. Siempre que le he visto me ha gustado. Fija defensas y presiona. Koeman acertó con Depay y acertará con De Jong. El año que viene tendremos objetivos más ambiciosos".

Griezmann al Atlético

"Esperábamos más de él, pero lo ha dado todo. Nunca ha tenido una actitud criticable. Le he enviado un mensaje deseándole lo mejor, personal y profesionalmente. Futbolísticamente no era el jugador que necesitábamos. Fue importante en la Copa. La opción de compra del Atlético se ejecuta si juega el 50% de los partidos en los que esté disponible".

Piqué y su escapada lesionado

"Ha estado en Cantabria, pero él se conoce bien y cree que está bien. Le queremos en plena forma y que no fuerce. No le vamos a sancionar. Ha demostrado muchas veces su barcelonismo. Su profesionalidad está fuera de toda duda. Siempre he dicho que será un gran presidente del Barça".

Fichar a Neymar

"Intentamos ficharle en base a unas conversaciones en las que supimos que estaba loco por volver. Entonces interpretábamos el fair play de otra manera".

Vender a Ansu Fati

"Nunca le pusimos a la venta. Otra cosa es que saliera en un diario que un club inglés iba a hacer una oferta. Nunca llegó esa oferta. Ansu fue un valiente porque aceptó el '10', pero lo aceptó solo si los capitanes le daban el visto bueno".