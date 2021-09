Vieri: "A mí me han dicho que Haaland va al Real Madrid al 100%"

No es la primera vez que son noticia y lo vuelven a ser ahora por otra de sus conversaciones en Bobo TV, el canal de Twitch del exjugador italiano Christian Vieri. Hablamos del exjugador del Atlético de Madrid y de Antonio Cassano, ex del Real Madrid. Ambos han hablado en dicha red social del futuro de uno de los jugadores más deseados del mundo, Erling Haaland.

En el diálogo entre ambos, el Real Madrid estuvo presente y Vieri dijo algo que seguro ilusionara a los seguidores del conjunto blanco: "Pues a mí me han dicho que Haaland va al Madrid al 100%. Eso me dicen, pero no sé si es verdad".

Por su parte Cassano introdujo anteriormente en la conversación un nombre más en la ecuación madridista: "A mí me han dicho: 'Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland'. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido".

La conversación entre ambos se ha hecho viral en varios países como Italia, España o Alemania ya que en estos dos últimos es donde podrían jugar o no Haaland y Lewandowski en los próximos años. Además está el tema Mbappé. Cassano, al escuchar lo que dijo Vieri del delantero noruego y el Real Madrid dijo sorprendido "entonces Mbappé ciao!".