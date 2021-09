Agüero sobre la salida de Griezmann: "De repente, desapareció"

El Kun Agüero vive sus primeras semanas como jugador del Barcelona y ya conoce de primera mano cómo se las gasta el club azulgrana a nivel de sorpresas. La última, la salida de Antoine Griezmann en dirección al Wanda Metropolitano. El propio Kun ha reconocido, entre otras cosas, que no se esperaban la salida del francés. Lo ha hecho en una entrevista con RAC1.

Caso Griezmann

"Es entendible lo que pasó por cómo está el Barça. Nosotros no lo esperábamos , de repente, desapareció Griezmann. Igual que Pjanic. Pero son cosas que es normal que pasen".

Messi y su salida

"Mucho tampoco le preguntaba a Leo, no le quería molestar. Le veía en la Copa América, que me dijo que estamos por arreglar, y yo pensaba ¡bien!. Pero tampoco le quería molestar todos los días. No hablé más después de la Copa América y me quedé en shock cuando pasó todo".

Posible salida al no estar Messi

"No entendí por qué se habló de eso. Cuando firmé, Leo no había firmado aún. Se inventó algo de una cláusula, pero nada. Luego vino la lesión y parecía qué está pasando".

Recuperación de su lesión

"Progreso bastante, voy muy bien. Seguramente la semana que viene ya arrancaré un poco en el campo. No hay un pronóstico de cuándo volver, pero la realidad es que vamos avanzando muy bien e igual se puede acortar algunas semanas. La rotura bajó un poquito, no es doloroso pero está cerca del sóleo. Ahora no me duele nada pero hay que tenerle respeto cuando empiezas a entrenar y jugar. Es un poco traicionero. Mejor cumplir la semanas que son. La última resonancia salió bastante bien".

Economía del Barcelona

"Cuando yo no seguí más en el City y llegó la charla con el Barcelona sabía cómo estaba el club económicamente pero le dije a mi agente que me daba igual el dinero, que quería venir a jugar. El dinero no es un problema. Lo que cobraba en el City no lo iba a cobrar aquí. Cualquier jugador quiere jugar en el Barça".

Pelear por todo

"El Barça, por ser el Barça, tiene que pelear todos los títulos. No somos favoritos en la Champions, pero los rivales nos tienen respeto. Siempre que he jugador contra el Barça, en su peor momento, decíamos que es el Barça. Vamos a jugar con eso y podemos llegar a hacer las cosas bien. Igual no se esperan que hagamos una gran actuación en Champions, pero, cuidado...".