Neymar se siente acosado por las acusaciones de "gordinho"

Neymar muestra sus abdominales. | Instagram

Neymar está harto de que le llamen gordo. Así de contundente se ha mostrado el jugador del PSG que lleva desde la pretemporada escuchando y leyendo insultos sobre su estado físico. Todo viene de una foto que se realizó durante sus vacaciones y que mostraba a un Neymar pasado de peso. Las redes sociales se centraron en esta foto y empezaron a insultar al astro brasileño.

ESTÁ GORDO: Neymar Jr fue captado en un yate en Ibiza donde su cuerpo se ve más pesado que el de hace unos meses. La imagen ha generado tanto revuelo que comparan su forma física actual con la de Ronaldinho. ¡PASADO DE KILOS! 😬 pic.twitter.com/FeqzsLHpHr — Gladiadores del Fútbol (@gladiadoresfutb) August 2, 2021

Gordinho tá ON 🔥🤣 … pic.twitter.com/P7KWOpIYO2 — Neymar Jr (@neymarjr) September 10, 2021

A partir de ahí duelo de contestaciones entre el jugador y los aficionados que le criticaban. De hecho Neymar publicó alguna que otra foto luciendo abdominales y lanzando una indirecta a sus críticos.

📸 ¿Yo gordo? Con estas fotos, Neymar respondió provocativamente a quienes le critican su supuesto exceso de peso 👉 https://t.co/ag13Yz2ZLo pic.twitter.com/8eP3aOeiqj — Diario Olé (@DiarioOle) September 5, 2021

Pese a estas fotos, algunos aficionados siguen atacando al brasileño, que ayer tras el partido de Brasil volvía a defender en una entrevista con Rede Globo: "No sé qué más tengo que hacer para que la gente me respete. Esto se ha convertido en algo normal y sucede desde hace mucho tiempo... Son periodistas, comentaristas y otros. Por eso, a veces, ya ni me gusta dar entrevistas. Creo que ha llegado un momento importante para que aparezca, porque estoy sufriendo todo tipo de faltas de respeto".

Aún así y conociendo el perfil de seguidores que atacan en las redes sociales, Neymar tendrá que seguir teniendo paciencia con este tema ya que no tiene visos de parar.