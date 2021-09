Sergi Enrich se defiende: "Me equivoqué, pero no soy ni un delincuente ni un asesino"

Sergi Enrich, con el Eibar. | EFE

Hace unos días contábamos que Sergi Enrich, exjugador del Eibar, Mallorca, Recreativo y Numancia y que actualmente está sin equipo estuvo cerca de fichar por el Schalke 04, pero la presión social generada por los aficionados, a raíz de su vídeo sexual grabado en 2016, ha provocado que el club terminara rechazando su incorporación.

Ahora, después de todo lo sucedido, el jugador español ha querido tomar la palabra y lo ha hecho en una entrevista en la Cadena Cope, concretamente en El Partidazo con Juanma Castaño. El motivo de dar la entrevista es salir al paso de los rumores y dar su versión de lo sucedido.

"Sí. No vamos a mentir. Estoy disgustado, sobre todo por las mentiras que se están diciendo. Están diciendo que no he fichado por el Schalke por linchamientos de los hinchas del club. Eso es totalmente mentira. He recibido, como es normal, 4 o 5 mensajes de algún 'hater' de los que nunca dan la cara y se esconden detrás de un teclado. Pero he recibido muchos mensajes positivos de hinchas del Schalke de cuando publicaron que estaba cerca de fichar. Me daban la bienvenida y estaban muy contentos", comentó Enrich en la entrevista.

El ex del Eibar también quiso reiterar que ese episodio forma parte de su pasado y que incluso tiene el perdón de la víctima de toda aquella situación: "Yo me he acostumbrado porque soy una persona fuerte y ya hace casi seis años. Tengo una familia. Tengo una niña. Han pasado muchas cosas desde entonces: he pasado por un juicio, tengo el perdón de la víctima... Es un tema muy delicado. Hay que tratarlo como tal, pero también creo que la gente sobrepasa los límites. Tenemos que parar entre todos. Las redes sociales se están convirtiendo en linchamientos".

Enrich reiteró durante toda la entrevista que él ya pagó por sus pecados y reveló cómo ha aprendido a gestionar todo esto: "Bueno, lo primero de todo es sabiendo que yo no soy ningún delincuente. Yo no soy ningún asesino, no he matado a nadie. Cometí un error, como podemos cometer todos, porque todos lo hacemos. Todos cometemos errores y yo he cometido un gran error. Y ya está. Punto. Ha pasado lo que tenía que pasar. Es siempre lo mismo y empieza a doler cuando es eso, siempre lo mismo. Y también por la víctima, porque no le hacemos ningún bien"