La afición del Atlético pregunta... sobre el 1-2 ante el Espanyol

En Libertad Digital seguimos intentando que nuestros lectores tengan más protagonismo aún dentro de nuestro periódico. Por eso, los lunes o los días posteriores a los partidos de Champions, Supercopa y Copa del Rey de Atlético de Madrid y Real Madrid seleccionaremos varias preguntas vía Twitter y las contestaremos en nuestro periódico.

Hoy toca el Espanyol-Atlético de Madrid (1-2)

Pregunta de @Radicallibre7:

Por qué el Atleti tira los primeros 45' y confía en darlo todo en las segundas partes? Por ahorrar esfuerzos? No podría haber más equilibrio? Nuestros corazones lo agradecerán — Radical&libre (@Radicallibre7) September 12, 2021

Respuesta: No creo que sea por ahorrar esfuerzos, pero sí es cierto que repiten mucho esta relajación en los primeros 45 minutos. Si la idea es golpear a la contra y no descontrolar el juego al menos tiene que haber intensidad y a veces da la sensación de excesiva confianza. Como bien dices, el equilibrio sería importante. Quizá no desgastarse mucho al inicio, pero tampoco perder 45 minutos. La intensidad no se negocia y ayer la negociaron.

Pregunta de @Frosado1603:

Hoy ha sido un ejemplo de la importancia de las plantillas, por encima de los equipos. De los jugadores que no fueron tan importantes la temporada pasada ¿cuál crees que puede subir claramente su nivel de importancia en esta temporada? — Fernando (@Frosado1603) September 12, 2021

R: Kondogbia ha iniciado el año de manera espectacular y creo que tendrá mucha importancia a la hora de cambiar partidos o a la hora de poner físico sobre el campo ante rivales potentes. Ante el Chelsea el año pasado hubiese sido fundamental. Joao Félix, por mucho que digan que tendrá un papel residual, yo creo que con su tobillo recuperado hará una gran temporada. Lodi lo sigo viendo como revulsivo por sus problemas defensivos y eso le puede lastrar.

Pregunta de @alvarosalto:

¿Cuántos minutos han pasado entre que marca Lemar el 1-1 y se reanuda el juego tras ser anulado el gol? — Álvaro Salto (@alvarosalto) September 12, 2021

R: Se perdieron 5 minutos y 36 segundos. Todo eso sumado al resto de tiempo perdido y a la revisión del gol de Carrasco...

Pregunta de @Jpelicano21:

¿La calidad de un jugador reside en la posición en la que juega? Ejemplos de Lodi, Llorente y Saúl (según lo ve él mismo). — Jpelicano (@Jpelicano21) September 12, 2021

R: No se puede negar que un jugador necesita estar en una posición que haga destacar lo bueno y esconder lo malo que tiene. No solo es importante ser buen jugador sino también estar bien colocado. Ha pasado con Llorente, por ejemplo. El caso de Saúl lo veo más gris. No es blanco o negro. Es cierto que ha jugado fuera de su posición mucho tiempo, pero los datos dicen que ha estado muchísimos partidos en el medio del campo y su rendimiento siguió siendo malo. De Lodi, ofensivamente poco malo que decir. Defensivamente falla y eso en Europa debe pulirse o al menos esconder más ese defecto.

Pregunta de @el9delcalderon:

¿Debería mantener el Atleti la defensa de tres centrales contra equipos cerrados como el Espanyol y más pensando en clave Champions que Savic no va a jugar cuatro partidos? Creo que con el nivel de Kondogbia puede dar equilibrio al equipo y retrasarse si es necesario. — .1903 (@el9delcalderon) September 13, 2021

R: Totalmente de acuerdo con lo que comentas de Kondogbia. Será importante este año. En cuanto a la formación, me gusta el sistema de tres centrales porque lo conocen bien, crea muchos problemas al rival y porque permite mantener el control sin perder poder ofensivo con los carrileros y con medios como Llorente o Lemar. Eso sí, no es un sistema único y cerrado. Simeone puede cambiar del 5-3-2- al 3-5-2, incluso un 5-4-1 (él reconoce que es más esto que 5-3-2), 5-2-3 o 4-2-3-1. Es un sistema que le permite cambiar rápido si es necesario. Aunque los rivales se cierren se puede atacar bien con tres centrales. A veces generan sin contundencia. Ese es el problema.

Pregunta de @maannsittto:

Crees que el Cholo saldrá el miércoles con Lemar + Joao o Griezmann arriba? — maannsittto (@maannsittto) September 12, 2021

R: Creo que tras lo que ha pasado en Barcelona, el Cholo no experimentará demasiado en partidos tan importantes como el del Oporto. Creo que usará siempre a dos y no a tres, es decir, ayer salió con Correa-Griezmann-Suárez y pienso que lo ideal hubiese sido quitar a Ángel o Antoine para seguir con Lemar en el medio. Ojo, Lemar perdió 4 kilos por su problema estomacal con Francia. Es probable que hubiese sido titular si no le pasa eso. Lemar en el interior con Correa y Suárez arriba, opción más clara.

Pregunta de @apalomar64:

Según esta ahora el equipo, tendrían hueco De Paul y Griezmann ??? Parto de la base de que tanto Correa como Lemar son insustituibles. — @gus (@apalomar64) September 12, 2021

R: Este año veo muy pocos jugadores con el puesto garantizado. Rotará bastante el Cholo. Oblak, Savic, Trippier, Koke... Esos quizá, pero el resto se moverán mucho. De Paul tendrá que tener paciencia, pero si Koke tiene algún problema él puede hacer esa función de director de orquesta. Griezmann tendrá que ir encajando. Eso sí, lo he dicho en mi columna. Es Antoine el que debe quitarle el puesto a Lemar o Correa, no al revés. Ellos se han ganado ser titulares. Antoine, de momento, no.

Pregunta de @PBarbajosa:

¿Cuánto tiempo efectivo ha habido en el partido? para comprobar las quejas de los 10 minutos de descuento — Pablo Barbajosa (@PBarbajosa) September 12, 2021

R: Se perdieron 12:52 sin contar los cambios. Solo en el gol revisado de Lemar en el 1-1 anulado se perdieron casi seis minutos.

Pregunta de @boyalaplaya:

Ahora mismo, Lemar y Carrasco fijos? — Aneurisra (@boyalaplaya) September 12, 2021

R: Para mí sí. Carrasco como carrilero es fundamental y de momento tapa bien en defensa, algo que ya hacía con Bélgica y que demostró el año pasado siendo vital en la Liga ganada. Además tiene gol, desborde, pase... Eso sí, tanto desgaste hace que a veces llegue fundido a los minutos finales. Ahí el banquillo será vital para refrescar. Y Lemar, ídem. Están los dos plenos de confianza y no puedes quitar a jugadores con la flechita hacia arriba.

Pregunta de @renaoz:

¿Cuál es el sitio de Antoine Griezmann, quién ha venido a romper el equilibrio en la plantilla, de momento en cuanto a duplicidad de puestos se refiere? Se podría hacer la misma pregunta por Cunha si éste hubiera venido después. Hacia falta un 9 y vinieron 2 segundas puntas más. — Renaud Moszkowicz 🇧🇪 🔴⚪ (@renaoz) September 13, 2021

R: Un jugador como Griezmann no viene a romper el equilibrio, viene a aumentar la competición interna del equipo. Es una bendición para Simeone tener tantas dudas. Los equipos grandes deben encajar a varios jugadores importantes en puestos determinantes. Solo así se aspira a lo máximo. Yo veo a Griezmann como acompañante de Luis Suárez o tirado a banda para controlar, asociarse y hacer diagonales. El problema es quitar a Correa o Lemar que hacen eso a las 1000 maravillas. Imagino que irá rotando posiciones porque usar a todos es imposible y, como ante el Espanyol, el equipo se pierde. Cunha puede jugar de 9, como hace con Brasil y para partidos cerrados es otro más que puede unirse.

Pregunta de @reverendo751:

Van a anularnos mas goles que los que marquemos? La anulacion de hoy, y el intento de anular el gol de Carrasco rozan lo grotesco.

El año pasado un gol parecido la ciervada justifico gol legal...de Benzema. As always — #reverendo75 (@reverendo751) September 12, 2021

R: Entiendo la frustración y es cierto que hay muchas similitudes entre el gol de San Mamés y el de Lemar ayer. Para mí ambos debieron ser anulados. El problema es que el nivel arbitral, por mucho que nos vendan, es pésimo y cambian de criterios continuamente. Pasó con la mano del Alavés-Real Madrid y la del Celta-Atlético. Eran iguales y se pitó la segunda.

Pregunta de @evaasanchez9:

¿Qué falló en la primera parte para que fuese tan desastrosa? ¿Planteamiento? ¿Comodidad en las posiciones? ¿Exceso de confianza? 🧐 — Eviky (@evaasanchez9) September 13, 2021

R: Fallaron los desajustes tácticos, no funcionó juntar a Griezmann con Correa y Luis Suárez, y también la intensidad. Lo segundo pasa mucho en las primeras partes del Atlético y ha costado puntos en el pasado. En partidos importantes no pasa, pero sí ante equipos más fáciles en teoría. Se vieron cómodos tocando en los primeros 15 minutos y luego perdieron las ganas. Parte fue por el sistema y porque hay que matizar muchos ajustes cuando Griezmann entre en juego, pero la falta de intensidad fue desesperante. Pases al rival, duelos perdidos por falta de potencia... No pueden repetir eso tanto como lo hacen. Con intensidad, no se hubiesen notado tanto los desajustes.

Pregunta de @ugoj23:

Visto el partido de ayer y la incapacidad de Correa para jugar en el centro del campo, puede ser Joao una buena alternativa d interior adelantado? (cambiando con Antoine durante el partido, puesto que con metros para combinar, filtrar pases y llegar sorprendiendo está muy cómodo) — ugoj23@yahoo.es (@ugoj23) September 13, 2021

R: Sí, Joao ahí tiene más opciones de hacer daño y terreno para levantar la cabeza en diagonal y filtrar pases. Creo que Joao será muy importante este año y con el tobillo bien dará mucho de sí. Es un lujo cuando coge el balón y sale levantando la cabeza. Me parece una gran opción la de interior aunque no descarto que alguna vez, sin Suárez, Joao esté arriba en punto con Correa o Griezmann. En el Osasuna-Atlético del año pasado jugaron Correa y Joao arriba. Partidazo de ambos.

Pregunta de @eriverofer86:

¡Hola, David! Me salgo fuera del contexto del partido y te pregunto por el acuerdo con CVC y su importancia para el futuro económico del club. ¿ Qué obligaciones y derechos nos da este acuerdo? ¿Nos hipoteca de alguna manera?

¡Gracias! — Ernes Rivero 🇪🇸 (@eriverofer86) September 13, 2021

R: Es un acuerdo confuso y con matices que, por desgracia, se desconocen. De hecho hace pocos días se habló de la posibilidad de que a los pocos años se acabe este acuerdo. Da la sensación desde fuera que ha sido una forma de echar un cable rápido a los equipos de Primera y también de hacer presión a los grandes con la Superliga. Hipotecar... sí, claro que lo hace. Al final es un acuerdo, a priori, por muchos años y aceptarlo es hipotecar tus derechos.

Pregunta de @ThrockenSir:

A este @Atleti parece que los rivales le salen a perder tiempo y cortar el ritmo desde el min. 1 como parte de la táctica; 1) si árbitros no pitaran falta al mínimo contacto igual no necesit. añadir tanto 2) habrá 5 cambios durante toda temporada? Clave para meter ritmo al juego — Sir Throcken (@ThrockenSir) September 13, 2021

R: Hay rivales que se cerrarán tanto o más que el Espanyol, pero también es cierto que el equipo de Vicente Moreno jugó una primera parte tremenda al ataque y fue superior. El Atlético, si sabe que le pueden hacer eso, no puede tirar 45 minutos porque lo mismo en los siguientes 45 no te da para ganar. Y sí, se mantendrán los 5 cambios.

Pregunta de @boyalaplaya:

Crees que el atleti, en las pausas de hidratacion están tomando alguna sustacia extra? — Aneurisra (@boyalaplaya) September 12, 2021

R: Hombre, por supuesto. Un chupito de dosis táctica y motivadora de Simeone.

Pregunta de @Quimica1218:

¿Porqué falló ayer el sistema 532 y el 433 nos dió la victoria? — Química 1218 (@Quimica1218) September 13, 2021

R: Falló en la primera parte por falta de intensidad y por desajustes creados al meter a Griezmann y Correa juntos. Esto tendrá que matizarlo, trabajarlo más o, en mi opinión, dejar a Lemar en esa posición. Luego no vi tan claro un 4-3-3 como dices. Mantuvo a los tres centrales y liberó por dentro a los carrileros como Llorente y Carrasco. Joao y Lemar por dentro fueron claves. El Atlético es capaz de cambiar de 5-3-2 o 5-4-1 a sistemas como 4-3-3, 4-2-3-1... Son dibujos difíciles de defender porque cambian con dos o tres movimientos. Lo que está claro es que Lemar, a día de hoy, equilibra mucho más el medio que Griezmann. Correa sufrió cuando fue interior.