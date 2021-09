La espectacular celebración de Mourinho tras ganar en el descuento su partido 1.000 como técnico

José Mourinho vive un momento dulce en su andadura italiana. La Roma es líder de la Serie A tras sumar tres victorias en los tres partidos disputados. El último triunfo, 2-1 ante el Sassuolo, no fue uno más para el técnico portugués.

Mou disputaba su partido 1.000 como entrenador y consiguió la victoria en el último suspiro. El Shaarawy clavó el balón en la escuadra con un remate preciso y dio los tres puntos a la Roma. La celebración del tanto por parte de Mourinho no dejó indiferente a nadie:

Mourinho ganó su partido 1000 en el descuento, así que decidió que la celebración debía estar a la altura. Y lo logró 🤣🤣🤣🤣pic.twitter.com/ll5N1KdwKp — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 13, 2021

"¡Les dije a todos mentiras! Le había estado diciendo al equipo durante días que este juego número 1.000 no era importante para mí, pero tenía un miedo increíble de perder. Por suerte ganamos y hoy corría como un niño porque me sentía con 12 años, no con 58", dijo The Special One tras el pitido final.