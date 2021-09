El Manchester United se estrenó en Champions el martes con derrota ante el campeón siuzo, el Young Boys. Apenas 15 minutos es lo que necesitó Cristiano Ronaldo para adelantar a los ‘Diablos Rojos’ en el marcador con una gran asistencia con el exterior de su compatriota Bruno Fernandes. 20 minutos después el lateral inglés Wan-Bissaka vio la tarjeta roja y comenzó un partido nuevo.

Corría el minuto 70 cuando Ole Gunnar Solskjaer decide efectuar dos cambios en la banda. El equipo suizo había devuelto las tablas al luminoso 5 minutos antes y seguía amenazando a la portería de David de Gea. El balón salió del campo en el minuto 72 y eran Jesse Lingard y Nemanja Matic los elegidos para entrar al verde artificial del estadio Suizo.

La sorpresa vino al conocer los jugadores sustituidos: Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes, los artífices del gol rojo. "El partido había superado ya los 70 minutos, los jugadores habían estado todo el encuentro corriendo, tanto el sábado como hoy. El césped artificial también pasa factura. Queríamos la experiencia de Nemanja con el balón y las piernas de Jesse", explicó el técnico noruego después del partido.

El conjunto local logró el gol de la victoria en el último minuto de descuento y todos los ojos fueron directamente al banquillo de Solskjaer, por sus cambios y además introduciendo a Lingard, cuyo error desembocó en el 2-1 final del Young Boys. "Como a Jesse, a ningún futbolista le gusta cometer errores, pero es parte del juego. Somos humanos, todos cometemos", finalizó Solskjaer.

Los medios ingleses no tardaron en castigar la decisión del noruego, Peter Schmeichel, ex portero del Manchester United, fue uno de los primeros en alzar la voz: "Podemos cuestionar la alineación. Si es el primer partido de la Champions League y el próximo encuentro no es hasta el domingo contra el West Ham... ¿Por qué no sacas a tu mejor equipo con tus mejores jugadores?", dijo CBS Sports. El inglés terminó con una valoración sobre Cristiano Ronaldo: "Luego quita a Cristiano. Los aficionados queremos a Cristiano en el campo, aunque el equipo sólo tenga 10 jugadores, porque si coge el balón puede conseguir que pasen cosas".