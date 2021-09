La afición del Atlético pregunta... sobre el 0-0 ante el Oporto

En Libertad Digital seguimos intentando que nuestros lectores tengan más protagonismo aún dentro de nuestro periódico. Por eso, los lunes o los días posteriores a los partidos de Champions, Supercopa y Copa del Rey de Atlético de Madrid y Real Madrid seleccionaremos varias preguntas vía Twitter y las contestaremos en nuestro periódico.

Hoy toca el Atlético de Madrid-Oporto de Champions (0-0)

Pregunta de @Mawhoub2:

Cómo explicar la falta de contundencia en las jugadas a balon párado hoy, todas en las manos del portero. No se ha acercado el Atleti a aprovechar de casi ninguna. En un partido tan cerrado tal vez hubiera sido la clave... — Madouu (@Mawhoub2) September 15, 2021

Respuesta: Totalmente de acuerdo contigo. Hay un problema serio con las jugadas a balón parado desde hace mucho tiempo. Y hay jugadores en el equipo como Giménez, Savic, el año pasado Saúl... todos ellos deberían aportar varios goles de cabeza al año y ahora mismo cada balón es una invitación a que el portero coja la pelota. Lanzamientos bajos al primer palo o balones suaves al centro. Recuerdo un gol de Suárez el año pasado ante el Getafe o el de Savic al Athletic en San Mamés, pero falta mucha contundencia, sobre todo en partidos cerrados. Me consta que se trabaja, pero no hay apenas remates.

Pregunta de @Victor_Pau07:

Puede ser que Suárez no esté para ser titular ahora mismo? Quizás una dupla entre Correa, Joao y Griezmann sea mejor ahora mismo? — Víctor Cáceres Gómez (@Victor_Pau07) September 15, 2021

R: Creo que Luis Suárez no está tan mal como muchos creen. De hecho no creo que esté mal, creo que está perjudicado por el contexto. Si el Atlético no genera dentro del área, como ante el Oporto, Suárez no tendrá ocasiones. Para mí es vital. Yo me mojo y lo dejaría como titular. En cuanto tenga oportunidades marcará como siempre.

Pregunta de @ugoj23:

Cómo puede ser que ayer el Porto ayer se fuera sin ningún expulsado ?? Cómo puede ser que Kondo o Joao recibieran amarillas y alguno más por mucho menos que ellos y por faltas que por su parte no recibían amarillas? si el arbitraje es así esta temporada difícil lo vamos a tener — ugoj23@yahoo.es (@ugoj23) September 16, 2021

R: Fíjate que habitualmente en Champions los arbitrajes suelen ser caseros, pero ayer, por mucho que se hable de la mano, no lo fue. Es cierto que hay polémica con la mano en el gol anulado, sin embargo, nadie habla de las entradas a rodilla, tobillo y talón que sufrieron jugadores como Koke o Carrasco. "Si no anulan el gol...". Ya bueno y si sacan roja por las entradas agresivas del Oporto... Hay que decirlo todo.

Pregunta de @TheRealChurlo:

No tienes la sensación de que cada año, tanto el Cholo como el equipo, tienen que ganarse su crédito desde cero? Me parece un tanto excesivo el dramatismo de los ini inicios de curso dada la trayectoria. Si no es el juego, es el gol, sino los resultados, etc pero siempre algo — Churlo (@TheRealChurlo) September 16, 2021

R: Me parece normal la presión que se hace desde fuera porque, lógicamente, los enemigos deportivos presionan buscando el error, pero sí creo que parte de la afición se ha acostumbrado al caviar y a veces no les gusta la famosa pizza del Cholo. Una pizza que por cierto ganó la Liga el año pasado. Exigencia, siempre. Mayor ambición cada año, siempre. Pero sin perder la cabeza por dos resultados. Sean bueno o malos. Hay que tener más paciencia y más en un inicio, que no ha sido bueno a nivel de juego e intensidad, pero que tiene 10 de 12 puntos en Liga y un empate en una Champions que acaba de empezar.

Pregunta de @adri_cohete:

Que es lo que falló hoy? Yo pienso que no hubo ritmo — Adriá Palacios (@adri_cohete) September 15, 2021

R: Para mí también. Se nota mucho cuando el Atlético acelera y cuando no puede hacerlo. El inicio de año demuestra que los jugadores que no han hecho pretemporada están ahora con las piernas muy pesadas de la carga de trabajo y de minutos que supone la competición de clubes y la de selecciones. Cuando jugadores como Koke, Llorente, Savic o Suárez logren coger velocidad de crucero se ganaran más duelos, habrá más rapidez y también más ocasiones de gol. Ante el Oporto faltó chispa. Sin chispa se igualan las fuerzas.

Pregunta de @Elultimopaga:

Me está empezando aparecer un equipo descompensado, con abundancia de recursos en ataque, pero con escasez en defensa. Creo que los 4 partidos que no va a jugar savic va a ser dificilisimo sacarlos, vistos los errores groseros en defensa que cometemos, ¿qué opinas? — Guille (@Elultimopaga) September 16, 2021

R: Es pronto para decir que es un equipo descompensado. Creo que ese es el mayor miedo al tener tanta calidad arriba y que por repetirlo mucho se está estableciendo como una verdad. Es muy pronto para decir que está compensado o, al revés, decir que es perfecto si fuese bien. Matizarán cosas tanto en ataque como en defensa, pero sigo pensando que la falta de ritmo y de pretemporada se está notando. Cuando esa fase pase llegarán el juego y los resultados. Savic tampoco ha empezado bien. Ante el Espanyol regaló mucho. Aún así, es fijo en la defensa. Se notará cuando no esté aunque eso servirá para tener a Felipe enchufado.

Pregunta de @DiegoYedi:

Suarez esta para jugar mas de 70 minutos? — Ivan_Yedi (@DiegoYedi) September 15, 2021

R: Si son 70 minutos del Atlético jugando como ayer ante el Oporto, no. Suárez tiene que gobernar el área y el equipo dar un paso más en intensidad para morder arriba. Recuperar y tardar un siglo en salir rápido hace que no se llegue al área. Cuanto esté dentro del área estará para 70 y para 90.

Pregunta de @JimenezRanz:

¿Cómo verías un sistema 4-4-2 en rombo? Oblak Trippier-Savic-Hermoso-Carrasco De Paul-Kondogbia-Koke-Joao Correa-Suárez Laterales profundos, Kondogbia incrustándose en defensa, distribución para Koke y De Paul, creatividad para Joao y Correa, y finalización para Suárez. — Ignacio Jiménez Ranz (@JimenezRanz) September 16, 2021

R: El 4-4-2 normal también sería una buena opción, pero en el 11 que pones no veo a Carrasco de lateral al uso. Le veo de carrilero en línea de 5-3-2, 5-2-3 o 3-5-2, pero de lateral puro no le veo. El centro del campo que pones sería muy sólido y Joao podría jugar en diagonal teniendo mucho campo de visión por delante. Ojo, para mí Lemar está por delante ahora mismo aunque ahora tendrá que parar por lesión.

Pregunta de @Francis80547517:

Sinceramente me gustaria preguntarte si el cholo sera capaz de gestionar con exito la plantilla actual, honradamente lo veo difícil — Francisco Jose MARTIN RUIZ (@Francis80547517) September 15, 2021

R: Vamos a ver lo que ocurre. De momento se ha ganado de sobra la credibilidad. El año pasado tenía también un plantillón, tuvo la presión de ser campeón desde diciembre y supo aguantar para llegar a final de año y ganar los tres últimos partidos en el momento más complicado posible. Es muy pronto para valoraciones.

Pregunta de @NosHanParao:

Por que Oblak no es capaz de salir del área pequeña? — P4 🍕 Savicismo (@NosHanParao) September 15, 2021

R: Oblak domina muy bien todo el área. Es un seguro en los balones aéreos y aguanta bien en el mano a mano. Además tiene mucha envergadura, por lo que situarse en el área pequeña bien angulado le permite sacar manos como la que le sacó a Embarba frente al Espanyol. Frente al Liverpool dio una exhibición dentro de ese área pequeña.

Pregunta de @Pinillita11:

¿Porqué nadie habla de la inseguridad defensiva que tenemos? Se han cometido muchos despistes atrás que han ocasionado goles tontos u ocasiones clamorosas. — Pinilla (@Pinillita11) September 15, 2021

R: Bueno, el año pasado se habló muchísimo de la mala gestión de los balones laterales y de los centros al área. Este año se están regalando jugadas como la del gol del Villarreal. Es algo que tiene que pulir Simeone, porque jugar con carrileros largos también hace que dejes huecos atrás que con falta de contundencia se hacen enormes. La verdad es que no han empezado nada bien en faceta defensiva.

Pregunta de @AngeldeBenitoO1:

No tengo preguntas,solo pido tranquilidad , simplemente ahora es aprovechar los jugadores en forma (kondogbia, Correa,lemar) e ir adaptando a los que no lo están, así que nervios no. — Maximus (@AngeldeBenitoO1) September 16, 2021

R: Totalmente de acuerdo. Si uno no está bien o cansado, levanta la mano y cambio. Hay plantilla de sobra en el Atlético para ello. Buena reflexión.

Pregunta de @JorgeMa05785449:

Si Lodi funciona y madura defendiendo creo que jugaremos 4-4-2 .no se que opinas? — Jorge , Madrid (@JorgeMa05785449) September 16, 2021

R: Es una opción siempre para Simeone. De hecho ante Espanyol y Oporto acabó con 4-3-3 o 4-4-2 y Lodi ha sido importante como revulsivo. Si gana peso y madurez podría ser como tú dices, pero de momento el sistema de 3 centrales ha dado una Liga y deben buscar, en mi opinión, matices alrededor de él.

Pregunta de @RicardoRuizHer8:

En este esquema de 3 céntrales que no me gusta nada. No sería mejor jugar con 4 atrás y 4 en el centro campo en Rombo con Kondogbia intercalado entre los centrales. — RICARDO RUIZ🐢 (@RicardoRuizHer8) September 16, 2021

R: Es lógico que muchos opinéis así en torno a este tema, sobre todo cuando los resultados o no llegan o se quedan cortos. Lo que pasa es que ese sistema de tres centrales ha dado una Liga y es normal que Simeone lo mantenga y lo intente adaptar a la nueva plantilla. Ojo, no quiere decir que deba ser inamovible. Lo puede cambiar, pero este sistema con la intensidad necesaria da mucha vida al equipo con jugadores como Trippier y Carrasco más los Llorente, Koke, Lemar, Correa o Luis Suárez por delante. Y es muy incómodo para el rival porque habitualmente, con intensidad, impones superioridad por dentro y por fuera. Pero hay que tener frescura y ahora mismo no la tienen.

Pregunta de @m92gomae:

¿Si no ha sido el problema táctico, que ha fallado, siendo el ATM muy superior al Porto FC? — Eusebio González (@m92gomae) September 16, 2021

R: Para mí falló la frescura y la intensidad. Hay jugadores que tienen una velocidad más baja de la habitual en cosas que son independientes a los sistemas. Los fallos en pases simples no son provocados por un sistema sino por falta de frescura en recuperación, mala ocupación de espacios al llegar tarde a los duelos, prisa por ejecutar cuando sabes que te falta chispa... Falta velocidad de crucero que se ganará con el paso de los partidos. Eso sí, la competición no espera a nadie. Deben salir de ese bache físico cuanto antes.