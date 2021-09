Koeman desvela su conversación con Laporta en verano: "Arréglalo si no me quieres"

Más leña al fuego en el FC Barcelona con un nuevo capítulo en la relación entre Joan Laporta y Ronald Koeman, tras salir a la luz la conversación que ambos mantuvieron el pasado mes de junio y en la que, como puede comprobarse, el técnico se sintió despreciado.

El holandés y su agente, Rob Jansen, dan detalles en el documental Força Koeman, que se está emitiendo ahora en los Países Bajos, sobre su día a día en el Barça, desvelando cómo fueron las charlas que el entrenador mantuvo con el presidente cuando éste accedió a cargo el pasado mes de marzo.

Cabe recordar que en junio pasado, Laporta ya admitió públicamente que se tomaba un tiempo para reflexionar sobre lo que era mejor para el equipo, lo que dejaba en el aire la continuidad del entrenador. Koeman y Jansen explican ahora cómo fueron esas conversaciones entre las dos partes.

"Nos habíamos llevado siempre bien. Y entonces, el presidente me dice: ‘Todavía tengo dudas. Necesitamos más tiempo y buscaremos otras opciones para el puesto de entrenador. No podemos aclarar nada más’", desvela el técnico. A lo que Jansen añade: "Laporta dijo que necesitaba dos o tres semanas para encontrar un nuevo candidato. Y que, si no lo encontraba, entonces Ronald podría continuar en el banquillo".

Aunque falta la versión del propio Laporta, en el documental se explica que Koeman fue rotundo con el mandatario y le pidió un acto de valentía. "El presidente es el presidente y está aquí para tomar decisiones. Le dije que me dijera que no soy lo suficientemente bueno para entrenar el equipo y que así podríamos acabar con aquella historia. Le dije: ‘Arréglalo si no me quieres. Hazlo. Pero no me dejes con esta incertidumbre diciéndome que saldrás a buscar otras opciones'", asegura Koeman, que ofrece su versión de los hechos una vez que se ha emitido el documental.