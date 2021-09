Jesús Gil Manzano fue el encargado de pitar el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao en el Wanda Metropolitano, partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander. Un partido poco vistoso en el que los locales acabaron con siete tarjetas amarillas y una roja que recibió Joao Félix a 12 minutos del final. Tras el pitido final, todos los jugadores del Atleti, incrédulos, rodearon en un círculo al árbitro del comité extremeño para pedirle explicaciones.

Más tarde, en la entrevista postpartido, Stefan Savic declaró que "es un árbitro con el que no se puede hablar, porque por cada palabra que dices te saca una tarjeta". El montegrino no disimuló su enfado por el arbitraje y por la expulsión de Joao Félix. "No tenemos suerte, pero es de locos. Hay que salir adelante. No hay que pensar en las cosas en las que nos tenemos influencia pero no es normal que nos saquen 15 tarjetas, porque no somos los únicos que estamos protestando. Es normal que se proteste. El ritmo sube, la cabeza a veces está caliente", dijo el futbolista al micrófono de Movistar.

Más tarde, el acta de Jesús Gil Manzano, recogió que Andrea Berta, director deportivo del Atlético de Madrid, dijo al cuarto colegiado: "Este árbitro es muy malo, no va a volver a venir aquí". "Al finalizar el partido, el director deportivo Andrea Berta, en primer lugar, se dirigió al cuarto árbitro diciéndole: "Este árbitro es muy malo, no va a volver a venir aquí". Seguidamente, entró al terreno de juego para dirigirse a mí diciéndome: "Aquí nunca más, aquí nunca más", escribió Gil Manzano en el acta del encuentro, publicada en la página web oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

El colegiado también detalló el lanzamiento de algunos objetos desde la grada: "Al finalizar el partido cuando nos dirigíamos al túnel de vestuarios, nos lanzaron desde la grada dos botellas de 500ml, una de ellas con tapón y medio llena, pasando por delante mía sin llegar a impactar en ningún componente del equipo arbitral".

Diego Pablo Simeone, que es el más listo de la clase, optó por un discurso distinto para referirse a Gil Manzano: "Jesús es un gran árbitro, nos tocó sacar partidos adelante con él, ha tenido actuaciones muy buenas y otras que son muy delicadas, y la sensibilidad según el día se generan situaciones que ya se vieron". Lo que tiene claro Simeone es que 25 amarillas y una roja en cinco partidos es "algo que debemos considerar". "Estos números son muchas amarillas y también hay que buscar la sensibilidad del momento de las amarillas. No creo que lo sean todas porque si no, no se puede jugar al fútbol. Se puede hablar también con respeto y con educación buscando saber qué está pasando en el partido. No debe ser amarilla por ir a preguntar alguna cosa", finalizó el técnico argentino.